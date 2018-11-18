18 Kasım 2018, 12:34
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Spor A Milli Futbol Takımı'nda Ukrayna Maçının Hazırlıkları Başladı

Spor A Milli Futbol Takımı'nda Ukrayna maçının hazırlıkları başladıDünkü maçta sağ elinden sakatlanan Cenk Tosun, tedavi için hastaneye gittiİsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA) - UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup'taki son maçında İsveç'e 1-0 mağlup olarak C Ligi'ne düşen A Mili Futbol...

Spor A Milli Futbol Takımı'nda Ukrayna maçının hazırlıkları başladı

Dünkü maçta sağ elinden sakatlanan Cenk Tosun, tedavi için hastaneye gitti

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA) - UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup'taki son maçında İsveç'e 1-0 mağlup olarak C Ligi'ne düşen A Mili Futbol Takımı, Antalya'da 20 Kasım Salı günü Ukrayna ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına başladı. Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi teknik direktör Mircea Lucescu, yaklaşık 20 dakika sahada futbolcularla toplantı yaptı.

Bu arada dün oynanan maçta sağ elinden sakatlanan Cenk Tosun, antrenmandan ayrılıp tedavi için hastaneye gitti. Hasan Ali Kaldırım ile Mahmut Tekdemir ise sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı çalıştı.

İlk 15 dakikası basına açık çalışmanın bu bölümünde futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Ukrayna maçının ilk çalışmasını Konya'da yapan A Milli Takım, akşam saatlerinde özel uçakla Antalya'ya hareket edecek. Cenk Tosun,Konya,A Milli Futbol Takımı,Ukrayna
18 Kasım 2018 Pazar 12:34



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