SPOR A Milli Futbol Takımı
'nın Antalya
kampı sona erdi
Süleyman EKİNANTALYA, (DHA
) -
2020 Avrupa
Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa
ve İzlanda
ile karşılaşacak A Milli Takım'ın, Antalya'daki kampı sona erdi. Ay yıldızlılar, öğleden sonra havayoluyla Konya
'ya gitti.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa ile karşılaşacak milliler, Antalya Belek
Turizm Merkezi'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetimindeki kampını tamamladı. Bugün saat 16.00'da havayoluyla Antalya'dan Konya'ya geçen Milli Takım, saat 20.00'de bu kentteki ilk antrenmanını basına kapalı yapacak.
Kaynak: DHA
Güncel