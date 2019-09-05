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Spor a milli takım'da andorra maçının hazırlıkları sürüyor

A Milli Takım'da Andorra maçının hazırlıkları sürüyorSezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA) - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

05.09.2019 19:39
A Milli Takım'da Andorra maçının hazırlıkları sürüyor
Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 6'şarlı 3 gruba ayrıldıktan sonra yarı sahada pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Çalışma esnasında teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularla yakından ilgilendi ve direktiflerde bulundu.
Ay-yıldızlılarda sakatlıkları devam eden Nazım Sangare, Dorukhan Toköz ve Okay Yokuşlu antrenmanda yer almadı. Enes Ünal ve Emre Belözoğlu ise takımla birlikte çalıştı. A Milli Takım'da dün yapılan antrenmanda ise sağ üst arka baldırında kas yaralanması yaşayan Cengiz Ünder, aday kadrodan çıkarıldı.
Spor a milli takım'da andorra maçının hazırlıkları sürüyor

Andorra, Eylül, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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