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Spor a milli takım'ın gruptaki son maçını oynayacağı andorra, kış turizmiyle öne çıkıyor

SPOR A Milli Takım'ın gruptaki son maçını oynayacağı Andorra, kış turizmiyle öne çıkıyorKaan ÜLKER ANDORRA (DHA) - A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nun 10'uncu haftasında karşılaşacağı Andorra, kış turizmi ile ön plana çıkan bir ülke konumunda bulunuyor.

16.11.2019 19:53 | Son Güncelleme: 16.11.2019 19:59
SPOR A Milli Takım'ın gruptaki son maçını oynayacağı , kış turizmiyle öne çıkıyor
Kaan ÜLKER ANDORRA (DHA) - A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2020 Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nun 10'uncu haftasında karşılaşacağı Andorra, kış turizmi ile ön plana çıkan bir ülke konumunda bulunuyor.
Soğuk bir ülke olmasından dolayı Avrupa'nın önemli kış turizmi merkezlerinden birisi olan Andorra'da 2017 verilerine göre 76 bin 965 kişi yaşıyor.
A Milli Takım'ın gruptaki son maçını oynayacağı Andorra'da bulunan stadyumun ismi ise Andorra Ulusal Stadyumu. Andorra Ulusal Stadyumu'nun 3 bin 306 kapasitesi bulunuyor.
Spor a milli takım'ın gruptaki son maçını oynayacağı andorra, kış turizmiyle öne çıkıyor

Andorra, Avrupa, Güncel

Kaynak: DHA


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