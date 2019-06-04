SPOR A Milliler bayramlaştı
Tolga YILDIRIM - Namık Kemal
KILINÇ ANTALYA, (DHA
) - Antalya
'da Fransa
ve İzlanda
maçının kampına devam eden A Milli Futbol
Takım'da bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Teknik direktör Şenol Güneş
, Fransa ve İzlanda maçları inşallah bizim için yeni bir bayram olur dedi
2020 Avrupa
Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran'da Konya
'da Fransa ve 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, Antalya'daki kampında bayramlaştı. Belek
Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya
Golf Otel'de gerçekleştirilen bayramlaşma törenine teknik heyet ve futbolcuların yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu
yönetim kurulu üyeleri Mustafa Çağlar
, Hasan Akıncıoğlu
ve Hamit Altıntop
katıldı. Bayramlaşmanın ardından futbolcular, teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri, fotoğraf çektirdi. TFF
yönetim kurulu üyesi Mustafa Çağlar, Milli takımın ve Türk milletinin bayramını kutladığını söyledi.
Teknik direktör Şenol Güneş ise futbolcu ve ailelerinin bayramını kutladı. Önemli maçlar oynayacaklarını ve her günün bayram tadında geçmesini dileyen Güneş, Fransa ve İzlanda maçları inşallah bizim için yeni bir bayram olur dedi.
(FOTOĞRAFLI)
Kaynak: DHA
DHA
, İzlanda
, Fransa
, Güncel