Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Spor A.Ş.'den sosyal mesafe gereği vatandaşlara online eğitim

Türkiye'de korona virüs salgınına karşı alınan sosyal mesafe kararlarının ardından tesislerinde çalışmalara bir süre ara veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., sosyal platformlarından vatandaşlara canlı olarak spor eğitimi veriyor.

31.03.2020 09:55 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:55
Spor A.Ş.'den sosyal mesafe gereği vatandaşlara online eğitim
Türkiye 'de korona virüs salgınına karşı alınan sosyal mesafe kararlarının ardından tesislerinde çalışmalara bir süre ara veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., sosyal platformlarından vatandaşlara canlı olarak spor eğitimi veriyor.

Vatandaşlara günde 2 kere canlı spor desteği verdiklerini söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, "Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile ülkemiz de ciddi bir mücadele içerisinde. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. olarak bizler de elimizden gelen bütün tedbirleri alıyoruz bu kapsamda. 26 Mart tarihinden itibaren biz evden insanlarımıza spor yaptırmaya başladık. Daha öncesinden aldığımız bir kararla da tesislerimizde spor yapan 12 bin üyemizin üyeliklerini dondurduk hiçbir hak kaybı yaşanmasın ve sosyal mesafeyi korusunlar diye. Artık evlerinden spor yapma imkanı sunuyoruz kendilerine. Burada da hafta içi her gün sabah saat 10.00 ile 11.00 arası, akşam üzeri de 18.00 ile 19.00 arasında canlı spor desteği veriyoruz. Hem bakanlığımızın hem diğer idarelerimizin yaptığı açıklamaları yakinen takip ederek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. olarak, bütün tedbirlerimizi imkanlarımız ölçüsünde sağlıyoruz zaten. Tesislerimizin tamamını dezenfekte etmiş durumdayız. İnşallah en kısa sürede bu olayların üstesinden gelip, üyelerimizle tekrar buluşmayı bekliyoruz" dedi.

Somtaş, canlı yayınlardan sonra da videoları internet ortamına yükleyerek izlenmesini sağladıklarını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yaptığımız canlı yayınlarda 1 erkek ve 1 kadın olmak üzere 2 eğitmenimizle biz 1 saat boyunca takipçilerimize spor eğitimini veriyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak takip edebiliyorlar ve canlı yayın bittikten sonra da bu videolarımızın tamamının izlenebileceği bir platforma yüklüyoruz ve vatandaşlarımızın buradan erişimini sağlıyoruz. Her gün televizyonlar ve diğer sosyal mecraların tamamında duyurular yapılıyor. Biz de seanslarımızdan önce zaten vatandaşlarımıza anlatıyoruz bu durumu. Lütfen evde kalsınlar. Biz bağışıklıklarını güçlü tutmak ve evde hareketsiz kalmamaları adına zaten buradan spor eğitimi desteğini veriyoruz. Vatandaşlarımız lütfen evde kalsınlar." - KAYSERİ
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Kayseri, Spor
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Spor A.Ş.'den sosyal mesafe gereği vatandaşlara online eğitim - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Kesinti sonrası, Merih ve Ronaldo’nun yeni maaşları belli oldu Spor
Kesinti sonrası, Merih ve Ronaldo'nun yeni maaşları belli oldu
Çağrıya uymayanlara Yılmaz Vural’dan sert tepki: Cahillik, sorumsuzluk Spor
Çağrıya uymayanlara Yılmaz Vural'dan sert tepki: Cahillik, sorumsuzluk
Rihanna, koronavirüs kapan sporcuyla dalga geçti Spor
Rihanna, koronavirüs kapan sporcuyla dalga geçti
’Terim korona olmadı’ yorumlarına, kızından imalı Prens Charles tepkisi Spor
"Terim korona olmadı" yorumlarına, kızından imalı Prens Charles tepkisi
Hastaneden taburcu olan Terim, karantinada ilk kez konuştu Spor
Hastaneden taburcu olan Terim, karantinada ilk kez konuştu
G.Saray da akıma uydu! İşte maaşında indirim istenecek 4 yıldız Spor
G.Saray da akıma uydu! İşte maaşında indirim istenecek 4 yıldız
Testi pozitif çıkan Terim, neden eve gönderildi? Canlı yayında açıkladı Spor
Testi pozitif çıkan Terim, neden eve gönderildi? Canlı yayında açıkladı
Mesut Özil’in mutlu günü! Spor
Mesut Özil'in mutlu günü!

Son Dakika Spor Haberleri

11:18: Salon hokeyi Suriyeli Lora'nın mutluluk kaynağı oldu - Spor 11:13: Diego Angelo hedefi şaşırdı - Spor 11:13: Milli judoculardan "Evde kal" çağrısı - Spor 11:10: Şampiyon atlet, sokak antrenmanlarıyla formunu koruyor - Spor 11:00: Cihat Arslan: "En önemlisi insan sağlığı" - Spor 10:43: Yılmaz Vural: Gerekmedikçe sokağa çıkan cahildir - Spor 10:28: Maaş kesintisi sonrası Merih Demiral'ın maaşı 1.2 milyon, Ronaldo'nun maaşı da 21 milyon euroya indi - Spor 10:13: Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi - Haber 09:50: Merve Terim'den "Fatih Terim korona olmadı" yorumlarına imalı tepki: Kimi kandırıyorsunuz siz? - Spor 09:10: Fatih Terim karantina sürecini anlattı: Kendimi izole ediyorum. Eşim üst katta, ben alt kattayım - Spor 08:52: Galatasaray, oyuncularla görüşme yapacak ve maaşlarında indirime gitmesini isteyecek - Spor