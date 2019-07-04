04.07.2019 22:50
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SPOR Abdülkerim Bardakcı, 2 yıl daha Konyaspor'da

SPOR Abdülkerim Bardakcı, 2 yıl daha Konyaspor'daTolga YANIK KONYA (DHA)- Konyaspor, bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Abdülkerim Bardakcı'nın kontratını 2 yıl daha uzattı.

SPOR Abdülkerim Bardakcı, 2 yıl daha Konyaspor'da
Tolga YANIK KONYA (DHA)- Konyaspor, bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Abdülkerim Bardakcı'nın kontratını 2 yıl daha uzattı.
Yeşil beyazlılar, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Denizlispor'da geçiren ve bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan başarılı oyuncu Abdülkerim Bardakcı ile yeniden anlaşma sağladı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil ile Abdülkerim Bardakcı katıldı. Abdülkerim Bardakcı, törende kendisini 2 yıl daha yeşil beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
(FOTOĞRAFLI) SPOR Abdülkerim Bardakcı, 2 yıl daha Konyaspor'da
Kaynak: DHA
Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor, Konya, DHA, Güncel

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