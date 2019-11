Spor abdullah avcı ligdeki hava avrupa'ya yansır

SPOR Abdullah Avcı Ligdeki hava Avrupa 'ya yansırDevamlı olumsuz bir eleştiri var'Gençlerle ilgili düşüncelerim her zaman olumlu''Oğuzhan tipinde oyuncu bulmak zor''Burak benim korumamda'Umut Nayir Beşiktaş formasının ağırlığını taşıyarak elimizden geleni yapmamız gerekiyor'Teselli bularak bitirmek istiyoruz'ALİ DANAŞ - UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5'inci maçında sahasında Slovakya ekibi Slovan Bratislava'yı konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı basın toplantısında açıklamalarda bulundu.UEFA Avrupa Ligi'nde İlk 3 maçta 9 puan alabileceklerini ifade eden Abdullah Avcı, 'Bratislava maçında, burada Braga ve Wolverhampton maçlarında oyun iyiydi. Buradaki Wolverhampton maçında pozisyon vermedik. Alışık olmadığımız bir süreç yaşadık. Hayatın sana sunduğu bir fırsat var. Yarınki maçta önce Beşiktaş daha sonra ülke puanına katkı sağlamak için sahada olacağız. Umarım 3 puanla tanışacağımız bir müsabaka bizi bekler. Son antrenmanın ardından kararlar vereceğiz. Kazanma arzusunun, 3 puanı alacağımız bir maçın olacağına inanıyorum' diye konuştu.'DEVAMLI OLUMSUZ BİR ELEŞTİRİ VAR'Ligde yakaladıkları olumlu havanın Avrupa'ya da yansıyacağını düşündüğünü belirten Avcı, 'Havanın olumlu olarak yansıyacağını düşünüyorum. Avrupa Ligi için de hem oyun hem de puan için sahada iyi işler olacağını düşünüyorum. Maç kazandıkça eleştiriler değişmiyor. 1-0 kazanınca niye 3-0 olmadı deniyor. Devamlı olumsuz bir eleştiri var. İnişler-çıkışlar futbol içinde var. Yarın için sahada olumlu olacağını düşünüyorum' şeklinde konuştu.'GENÇLERLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİM HER ZAMAN OLUMLU'Yarın oynanacak maç öncesinde genç oyunculara şans verip, vermeyeceği konuşulan Avcı, 'Sene başından itibaren altyapıdan 7-8 oyuncu bizimle beraber çalışıyor. Özellikle yaş ortalaması yüksek takımlarda hem Avrupa hem ligi götürmek kolay değil. Gençlerle ilgili düşüncelerim her zaman olumludur. Yarın için antrenmandan sonra karar vereceğiz. Kartal ile ilgili bilgiler alacağım. Ayağında bir problem var' ifadelerini kullandı.'OĞUZHAN TİPİNDE OYUNCU BULMAK ZOR'Oğuzhan Özyakup'a değinen Avcı, Oğuzhan'ı 90 dakika istiyorsunuz ama oyuna göre değişebilir. Oğuzhan ile oyuna başlayacağım kesin. Ljajic ile ilgili düşüncelere parça parça katılmıyorum. Ljajic'in önemli ayakları var. Hep gol ve asist ile değerlendiriliyor. Ben gidişatından memnunum. Yarın belki süre alabilir. Belki sonradan dahil olabilir. Oğuzhan tipinde oyuncu bulmak zor. Kendisiyle konuşuyoruz. Kendisine bir fırsat gelmişti, sakatlandı. Şimdi yeniden fırsat gelecek. Beşiktaş taraftarının sonuca ve oyuncuya direkt etkisi var. Özellikle pazartesi günü akşamında olumlu, pozitif eleştirisini maçın ardından yapan büyük Beşiktaş taraftarına ihtiyacımız var? dedi.'BURAK BENİM KORUMAMDA'Takımdaki sakat oyuncular hakkında da bilgiler veren Avcı, Victor Ruiz ve Atiba, cuma gününe kadar bizimle olmayacak. Atiba 37 yaşında. Bilim var, bilgi var. Douglas sakat, Lens cezalı. Burak da benim korumamda. Şu anda çalışacağız. Utku'nun başlayacağını düşünmüyorum. Muhtemelen Karius başlayacak? diye konuştu.'OĞUZHAN İNANDIĞIM BİR OYUNCU'Oğuzhan'a transfer teklifi gelmesi halinde nasıl bir cevap vereceği sorulan Avcı, 'Oğuzhan gibi oyuncuyu dışarda bulmak zor. Yerli bile bulabilmek çok zor. Kulübe katmış yapmış, kulüp ona katkı yapmış. İnandığım bir oyuncu. Hiçbir zaman onunla ilgili bir tasarrufum olmadı. Kulübün de olmadı. Ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum' ifadelerini kullandı.UMUT NAYİR TESELLİ ALARAK BİTİRMEK İSTİYORUZAvrupa'da ilk 4 maçta istedikleri sonuçları alamadıklarını belirten Umut Nayir, 'Geçen 4 maçlık periyotta beklediğimiz sonuçları alamadık. Seri başı olarak katıldığımız grupta futbol şansızlığı olsun, farklı sebeplerden olsun 4 maçta puan alamadık. Üst tura gitme şansımızı kaybettik. Hem ülke hem de Beşiktaş prestiji açısından en azından teselli alarak bitirmek istiyoruz' şeklinde konuştu.'BEŞİKTAŞ FORMASININ AĞIRLIĞINI TAŞIYARAK ELİMİZDEN GELENİ YAPMAMIZ GEREKİYOR'Beklentileri dışında gelişen bir süreç geçirdiklerini dile getiren Nayir şöyle konuştu Beşiktaş formasının olduğu her maçta motivasyonun doğal olarak sağlanması gerekiyor. Beklentimiz dışında gelişen bir süreç var. Hayal kırıklıklarımız oldu. İlk 3 maçtan 9 puan ile ayrılabilecekken farklı bir senaryo oldu. Beşiktaş formasının ağırlığını taşıyarak elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Kim forma şansı bulursa bulsun bunun bilincinde olacağına eminim.?