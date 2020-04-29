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SPOR ABDURRAHİM ALBAYRAK'I DOLANDIRAN 2 ŞÜPHELİ KAMERADA

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı telefonla arayan ve Bahçelievler Belediye Başkanı olduğunu söyleyerek 40 bin lira dolandıran 2 şüpheli yakaladı.

29.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:45
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı telefonla arayan ve Bahçelievler Belediye Başkanı olduğunu söyleyerek 40 bin lira dolandıran 2 şüpheli yakaladı. Şüphelinin bankadan para çekme anı güvenlik kameralarına yansıdı.
ABDURRAHİM ALBAYRAK ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU
İstanbul'da polise başvuran İş adamı Abdurrahim Albayrak dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi olmuştu. Abdurrahim Albayrak kendisini İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı olarak tanıtan bir kişinin telefonla aradığını Sen çok hayırlı bir adamsın, garibanlara, çocuklara erzak dağıtacağız 40 bin liramız eksik diyerek para istediğini söylemişti. İşadamı kendisine yollanan hesaba 40 bin lira para yatırdığını ancak daha sonra dolandırıldığını anladığını belirterek şikayetçi olmuştu.
PARANIN GEBZE'DEN ÇEKİLDİĞİ BELİRLENDİ
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan çalışmada şüphelilerin işadamından dolandırdıkları parayı Gebze'de bir banka şubesinden çekildiğini belirlendi. Bu gelişme üzerine güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin önce eşkali daha sonra kimliği belirlendi.
İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Polis gerekli delillerin toplanmasının ardından iki şüpheliyi 4 düzenlendiği operasyonla yakaladı. Şüphelilerden Fatih Y. (39)'u Bağcılar'da, Abdulvahap B. (36)'yi Kocaeli Darıca' da yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi Şüphelilerden Abdulvahap B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Fatih Y. ev hapsi cezası uygulandığı öğrenildi. SPOR ABDURRAHİM ALBAYRAK’I DOLANDIRAN 2 ŞÜPHELİ KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Abdurrahim Albayrak, Bahçelievler, Galatasaray, Güncel, Haber

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