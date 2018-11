Spor Adamları Aday Gösterilsin

Sakarya ASKF, Sakarya Hakem ve Gözlemciler Derneği, Futbol İl Temsilciliği ve Tertip Kurulu, Sakarya Kulüpler Birliği, Antrenörler Derneği, Sakarya Taraftarlar Grubu Tatangalar ve Sivil Toplum Kuruluşları, Sakarya Spor Adamları Derneği, Saha Komiserleri Derneği, Salon Sporları Temsilcileri, Sakarya AFD, Karate Federasyonu As Başkanlığı, Sakarya'nın akil spor adamları, Saklı Bahçe Cafe Restaurant'da bir araya gelerek mini çalıştay düzenledi. Tek ses, tek yürek olan Sakarya'nın spor temsilcileri, yerel seçimler öncesinde ortak bir deklarasyon yayımladılar.

Düzenlenen toplantıda "Yerel Seçimlerde Spor Temsilcisi Belediye Başkan Adaylarını görmek istiyoruz. Spor'a katkı verebilecek, spor ve sporcuya yönelik sosyal sorumluluk projelerini yerine getirebilecek, halkın içinden, sivil toplum kuruluşlarıyla iç içe olabilen kişileri Belediye Başkan adayı olarak görmek arzusundayız. Spor'un da artık Başkanlık makamı olarak temsil edilmesini istemekteyiz. Taban birliklerimiz de her kesimden, her renk den, her siyasi görüşten, yönetici, idareci, spor kulüpleri, sporcular mevcuttur. Biz tarafsız olarak, herkesin oylarına saygılıyız. Temsil noktasında, partilerinden aday adayı olan gönül dostlarımız, spor adamlarının değerlendirilmesi ortak görüşümüzdür. Her meslek grubundan başkanlık adayı olarak belirlenirken, spor camiasından da bu makamlar da yer alması artık elzem olmuştur. Spor taban birlikleri, sporun temsilcileri olarak herkese, her kesime, her partiye eşit mesafede ve eşit yakınlıktayız. Bizim rengimiz, spora hizmet edebilecek kişilerin aday olarak gösterilmesidir. Binlerce lisanslı sporcu, binlerce idareci ve yöneticileri temsil eden spor taban birlikleri olarak görüşlerimize yer verilmesi, karar verirken dikkate alınmasını saygılarımızla duyururuz' "Bu deklarasyon ortak fikir birliği ve düşünceleri içermektedir. Sakarya Spor taban birlikleri ve spor akil adamları olarak, toplantımızdan çıkan sonucu imza altına aldık. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"