Spor ağaoğlu: allah bize mayıs ayında avrupa'da final oynamayı nasip etsin

Ağaoğlu: Allah bize Mayıs ayında Avrupa 'da final oynamayı nasip etsinTolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün Avrupa Ligi'nde mücadele eden 10-15 takım arasında yer aldığını belirterek, 'O lige girmişsiniz. Üstelik çok ciddi dört ön eleme maçından çıkıp gelmişsiniz. Geldikten sonra bunu değerlendirmek lazım. Mayıs ayında Allah bize orada final oynamayı nasip etsin' dedi.UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında sahasında konuk ettiği Basel ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, gruptan çıkabileceklerini söyledi. Ağaoğlu, şunları kaydetti:'Basel karşılaşmasında rotasyon ve değişikliklere rağmen birbiriyle anlaşan, toplu halde mücadele eden, iyi futbol oynayan bir takım vardı sahada. Başta hocamızı ve sahada mücadele eden tüm futbolcularımı kutluyorum. Neticede de Avrupa Ligi'nde oynuyorsunuz. Karşınızdaki takım da sıradan bir takım değil. 60-70 dakika oyununun kontrolü bizdeydi. İnşallah üzerine koya koya gideceğiz. Allah tabii başka sakatlık, şanssızlık vermesin. Avrupa Ligi'nde kimin ne yapacağı belli olmaz. Krasnodar arka arkaya kaybediyor ama çok iyi bir kadrosu var. O sonuçlar işin doğrusu benim için de sürpriz. Şu an görüntü olarak baktığınızda Basel, Getafe ve bizim aramızda geçiyor. Sakat olan oyuncularımızın da kadroya katılmasıyla bu gruptan çıkacağız gibi görüntü var. Yeter ki bu futbolu oynayalım, yeter ki seyircimiz desteğini üzerimizden çekmesin ve yeter ki camia sabır ve desteğini sürdürebilsin. Futbolu sadece yönetim, futbolcu ve teknik direktörlerle oynamazsınız. Camia olarak oynar, inanırsınız. Sıkıntı yaşandığı dönemlerde camia olarak destek verdiğinizde takımın o süreçten daha çabuk çıkmasını sağlarsınız.''TRABZONSPOR'UN GÖZÜ HER ZAMAN ZİRVEDEDİR'Çok iyi niyetle canını dişine takarak mücadele eden bir oyuncu kadrosuna sahip olduklarını ve Trabzon insanı için imkansız diye bir şey olmadığını kaydeden Ağaoğlu, şöyle devam etti:'Çok iyi bir hocamız var. Şartlar ne olursa olsun etkilenmeden yoluna devam eden, birkaç hafta öncesine kadar 'ayağı takıldı, düştü' denilen takımın 3 gün arayla oynadığı maçları görüyorsunuz. Trabzonspor büyük takım, büyük bir camia. Bu büyüklüğümüzün içerisinde hareket ettiğimizde üstesinden gelemeyeceğimiz problem ve olumsuzluk yok. Bir taraftan lig ve bir taraftan Avrupa, inşallah her ikisini de bu camiaya yakışır şekilde birisini Mayıs ayında, ötekinin de finalini yine Mayıs ayında oynamayı Allah bize nasip etsin. O lige girmişsiniz. Üstelik çok ciddi dört ön eleme maçından çıkıp gelmişsiniz. Geldikten sonra bunu değerlendirmek lazım. Yukarıdan aşağı baktığımda güç ve performans olarak Avrupa Ligi'nde mücadele eden 10-15 takım arasında Trabzonspor yer alır. Yaşadığımız olumsuzluk ve şanssızlıkları da göz önünde bulundurduğumuz zaman işimiz biraz zorlaştı. Trabzon insanı için sadece zor vardır, imkansız yoktur. Bu coğrafyada hiçbir anlam ifade etmeyen iki kelime vardır; birisi sabır, diğeri imkansız. İmkansızı başarmak da Trabzon insanının genlerinde var. Yanlış anlaşılmasın imkansızı kovalamıyoruz ama bu kadar şanssızlık ve olumsuzluğu yaşadığımız yerde verdiğimiz mücadele de ne kadar güçlü, inançlı takım olduğumuzu gösteriyor. İnşallah başka olumsuzluk yaşamayız ve yolumuza devam ederiz. Final tabii ki, Trabzonspor'un gözü her zaman zirvededir, aşağıya bakmayı sevmeyiz.?'RİZE MAÇI İYİ MAÇ OLACAK'Pazar günü oynayacakları Çaykur Rizespor maçına da değinen Ağaoğlu, bu konuda şunları dedi:'Trabzonspor olarak bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz. Oynanmadan, mücadele etmeden hiçbir maç kazanılmaz. Son iki maçtaki mücadelemize de ortaya koyduğumuzda dönüp Rizespor'un performansına bakacağız. Rizespor da bizden daha üst düzey futbol oynarsa biz oyunun temposunu daha yukarı taşımak zorundayız. Her maça aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Ondan sonra milli ara var. İnşallah bu aradan sonra Yusuf ile Ekuban'ı kadromuzda görürüz. İyi bir maç olacak. Bize İstanbul'da Karadenizliler diyorlar. Rize, Trabzon, Ordu, Giresunlu diye ayırmıyorlar. Gurbete gittiğimizde bunun değerini daha iyi anlıyoruz. Herkesin de bunu çok iyi kavrayarak bu bilinçle hareket etmesi en doğru davranış olacaktır.''SOSA VE NOVAK İLE GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR'Ağaoğlu; Sosa ve Novak ile sözleşme uzatma noktasında görüşmelerin devam ettiğini belirterek, 'Parmak, Çakır ve Türkmen ile sözleşme yenileyerek sözleşmelerini uzattık. Sırada Sosa ile Novak var. Daha işin başındayız. Sosa sadece bu sezon değil geçen sezonda takımın yükünü taşıyan kaptandı. Geçen sezon da bana göre mükemmel oynadı ve aynı mükemmellikte de devam ediyor' ifadelerini kullandı.YEREL GAZETELER: TRABZONSPOR BASEL'İ ELİNDEN KAÇIRDIYerel gazeteler, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 2-2 berabere kaldığı Basel maçının ardından, 'Trabzonspor Basel'i elinden kaçırdı' yorumunda bulundu. Günebakış gazetesi, 'Yazık oldu', 'Trabzonspor Basel'i elinden kaçırdı'; Taka gazetesi, 'Başımız dik', 'Trabzonspor geri düştüğü maçta öne geçti, 2 puanı son dakikalarda bıraktı'; Karadeniz gazetesi, 'Salladık, yıkamadık', 'Trabzonspor Akyazı'da ağırladığı Basel'i elinden kaçırdı', Avrupa bize bir beden büyük'; Kuzey Ekspres gazetesi ise 'Basel yenilmeyecek takım değildi, yine de tebrikler Fırtına'nın çocukları' başlıklarına yer verdi.