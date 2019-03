Spor Ahmet Ağaoğlu Hedeflediğimiz Trabzonspor'un Daha Başındayız - 1

Kaynak: DHA

Spor (ÖZEL) Ahmet Ağaoğlu Hedeflediğimiz Trabzonspor'un daha başındayız2019-2020 sezonu ile ilgili herhangi bir transfer yasağı yokBiz bu güne transfer yaparak değil oyuncu göndererek geldikÜlke genelinde Trabzonspor'a karşı sempati oluştuYusuf'a 20 milyon Euro'luk teklif geldiŞenol Güneş çok başarılı olacakFarklı bir Trabzonspor olacakEkuban'ın katkı sağlayacağından emindimTransferde örneklerimiz Yusuf, Abdülkadir, Ekuban ve AntonyYerli ve yabancı oyuncu kuralında Trabzonspor kendi modelini uygulayacakİbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER İSTANBUL,(DHA)Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımın son durumundan gelecek sezonki hedeflere, yerli yabancı kuralından, milli takıma kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.Bordo mavili kulübün başkanı Ağaoğlu, Hedeflediğimiz Trabzonspor'un daha başındayız dedi.HEDEFLEDİĞİMİZ TRABZONSPOR'UN DAHA BAŞINDAYIZTrabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kadro darlığı ve sakat futbolcuların fazlalığından dolayı sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, Sakatlıklar biraz can sıktı. Kadro darlığı da buna eklenince yine de bizim elimizde olmayan nedenlerden dolayı yaşamış olduğumuz puan kayıpları var. Özellikle iki çok önemli maçta bunu yaşadık. Can sıkıcı olsa da hakem hataları veya yanlışları diyelim, bizi çok kritik bir noktaya getirdi. Averajla ikinci sırada girdiğimiz ikinci yarıda 6'ncı sıraya kadar düştük. Genç bir kadro yapımız olmasına rağmen kadronun kırılgan olmadığını gördük. Şu anda 4'üncü durumdayız. Büyük bir ihtimalle, bir aksilik olmazsa ve şanssız sakatlıkları yaşamazsak ligi 2'nci ile 4'üncü sıra arasında bir yerde bitireceğiz. Son 6 seneye baktığınız zaman bu başarı olarak düşünülebilir ya da değerlendirilebilir ama başarısızlığın bir tık üstü bana göre hiçbir zaman başarı değildir. Sadece başarısızlığın bir tık üzerine çıktık, Trabzonspor bu değil. Bizim hedeflediğimiz ve düşündüğümüz Trabzonspor bu değil. Gelecekte camianın beğenisine sunacağımız veya bütün camianın kabullenerek 'işte benim Trabzonspor'um' diyeceği bir Trabzonspor değil ancak, bu onun başlangıcı ifadelerini kullandı.BİZ BU GÜNE TRANSFER YAPARAK DEĞİL OYUNCU GÖNDEREREK GELDİKTakımın içinde bulunduğu durumdan dolayı transfer yapan değil, oyuncu üreten bir sistemi desteklediklerine vurgu yapan Ağaoğlu, Biz bugün bulunduğumuz konuma transfer yaparak değil, oyuncu göndererek geldik, bunun da çok iyi analiz edilmesi lazım. Kadroyu daraltarak geldik, transfer yaparak ya da kadroyu şişirerek değil. Transfer yasağı devre arasını kapsıyordu. FIFA'da sırada bekleyen 18 dosya vardı, 3'ünü temizledik, 14-15 dosyamız daha var. Şu an itibariyle yaz döneminde almış olduğumuz transfer yasağı yok. Dolayısıyla şu anda gündemde öyle bir şey yok dedi.ÜLKE GENELİNDE TRABZONSPOR'A KARŞI SEMPATİ OLUŞTUTrabzonspor'un kadrosunda yer alan genç oyuncuların büyük değerler olduğunu belirten Ağaoğlu, Ligin son haftalarına doğru genç oyuncularımızla vermiş olduğumuz mücadele hem altyapıdaki oyuncuları yüreklendirdi, hem de camiadan sempati topladı. Bunlar aynı zamanda ülkede taraflı tarafsız herkesin Trabzonspor'a farklı bir gözle sempati ile bakmasını sağladı. Mesela Galatasaray maçında 3 puan kaybettik ama Arda gibi 17 yaşında, ilk 11'de 52 bin Galatasaray seyircisi önünde maça çıkan bir oyuncuyu kazandık. Aynı zamanda Arda ile birlikte Trabzonspor'a ve Trabzonspor'un düşünce yapısına ülke genelinde sempati oluştu, bu durum para ile pulla satın alabileceğiniz bir şey değil ama olması gereken, yapılması gereken şeylerdi. Bana göre Türk futbolunda ikinci devrim olarak nitelendirilecek olan Trabzonspor, zaten Ajax modelini Benfica modelini yıllar önce uyguladı. Trabzonspor'un 2'nci Lig'den 1'inci Lig'e çıkışı ve art arda gelen şampiyonluklar bu sistemin neticesinde elde edilen başarılardır. Zaten Galatasaray-Benfica maçından önce bazı haberleri gerçekten tebessüm ederek okudum, Benfica 5 eksikle geliyor... Benfica nasıl 5 eksikle gelebilir, adamların zaten 80 futbolcusu var. Maç oynandıktan sonra, 'Benfica altyapısından yetiştiği 6 futbolcu ile kazandı' denildi ve sanki dünyayı yeni keşfetmişiz. Benfica yıllardır bunu yapıyor. Ayrıca Benfica'da hemen hemen hiçbir futbolcu 1 milyon Euro gibi bir para almıyor, Benfica'da oynayan oyuncuların aldıkları paralar ortada. Bir futbolcuya 3 milyon Euro, 6 milyon Euro gibi uçuk paraları ödeyen bölgeler; Türkiye, Katar-Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin diye konuştu.YUSUF'A 20 MİLYON EURO'LUK TEKLİF GELDİBordo mavili takımın 2 genç yıldızı Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'ya birçok teklif geldiğini belirten Ağaoğlu, Zaman zaman Yusuf'a ve Abdülkadir'e teklifler geldi. Yusuf'a gelen teklif mesela geçen sene 14 milyon Euro'ydu. İspanya'dan geldi. Devre arasında da Yusuf için 20 milyon Euro civarında da bir teklif aldık. İki kulüp arasında gizlilik çerçevesinde yapılan görüşmeydi. 15 milyon Euro'nun üstü olarak düşünülecek teklifler Trabzonspor Kulübü tarafından ciddiye alınır. 20'li rakamların da telaffuz edildiği, fakat Ocak ayında bizim de transfer yasağımızın olması nedeniyle ve iki oyuncumuza da çok ihtiyacımızın olduğu bir dönem olduğundan dolayı fazla ileriye gidemedik. Her ikisi için de Abdülkadir ile Yusuf'a yapılan teklifler hemen hemen aynı çerçevede, tabii ki şu da değil; birisi gelip '15 milyon Euro verdiği zaman biz bu oyuncularımızı oraya vereceğiz', bu asla böyle değerlendirilmemeli. Çok daha fazlasını düşünüyoruz. Bu iki oyuncumuzun Trabzonspor altyapısı ve Trabzonspor için rol model olduğunu düşünüyoruz. 15-20 milyon Euro gibi rakamları telaffuz edildiği zaman bazı spor yazarlarının özellikle de taraftarın belli bir kesiminin 'bu sene vermeyelim 20'ye seneye 30, 40, 50 milyon Euro...' Yani şöyle bir şey söyleyelim, kuru sandalye üzerinde oturup vezir rüyası görmenin bir alemi yok, realist olmak lazım şeklinde konuştu.Başkan Ağaoğlu, DHA'ya verdiği özel röportajda, Trabzonspor'un Ganalı futbolcusu Calep Ekuban ve teknik direktör Ünal Karaman ile ilgili de şunları söyledi;Satın alma o Şimdi şöyle başlayalım Ekuban ne olacak Ekuban'ın 31 Mayıs'a kadar opsiyonu var, 25 Mayıs'a geldik de bir şey belli olmadı mı bu soru soruluyor Daha mart ayındayız. Ekuban ile 31 Mayıs'a kadar Trabzonspor Kulübü opsiyonunu kullanma hakkına sahip. Ben böyle bir rahatlığın içerisindeyken, önümde çözmem gereken ciddi problemler varken şimdi 31 Mayıs'ta kullanacağım bir opsiyonu bugünden kamuoyunda tartışılmasının gerekliliğini anlamış değilim. Aynı şekilde Ünal Hoca ile... Sezon sonuna kadar sözleşmemiz var. Ünal Hoca çalışıyor. Hiç gitmeyecekmiş gibi çalışıyor ama bu Türkiye'de oturmuş bir şey, eğer sözleşmesine 3-5 ay kala yenilenmezse konuşmalar oluyor. Ben 1 senelik sözleşme yapmışım daha onun 7 ayını kullanmışım. Geriye 5 ay var, sıkıntı nerede yani. O süreç geldiği zaman konu konuşulacak ve karar verilecek. Üstelik tek taraflı bir karar değil, bakalım Ünal Hoca ne düşünüyor Diyelim ki çok farklı bir kulüpten, daha farklı bir teklif aldı...ŞENOL GÜNEŞ ÇOK BAŞARILI OLACAKA Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş'in büyük başarılar elde edeceğine inandığını dile getiren Ağaoğlu, Şenol Hoca ile milli takımın çok başarılı olacağına inanıyorum. Bu ülke dört tane milli takım çıkarır ve elindeki mevcut futbolculardan hepsi de ister Avrupa kupalarında olsun, ister Dünya Kupası Elemelerinde olsun başarılı sonuçlar alır. Yeter ki doğru tercihler ve doğru oyun sistemi olsun. Doğru tercih ve doğru oyun sistemini de bu ülkenin kendi yetiştirdiği teknik direktörlerin dışındaki insanlarda aramak da yapılabilecek yanlışların en büyüğüydü. Yaptık 17 yıl bedelini ödedik, önümüzdeki sene çok farklı olacak dedi.FARKLI BİR TRABZONSPOR OLACAKDHA'ya yaptığı açıklamada, yeni sezonda daha iddialı bir takım olarak ligde yer alacaklarına değinen Ağaoğlu, Biz üzerine koyarak gideceğimizin mesajını vermiştik, biraz daha farklı bir Trabzonspor ama her zaman için zirve yarışının içerisinde yer alan bir Trabzonspor olacak. Sistemin tamamen oturabilmesi için ve o başarının sürdürülebilir olabilmesi için gerçekten biraz daha zamana ihtiyaç var. Zamana ihtiyaç var derken önümüzdeki senenin boşa gideceğini, zirve yarışını dışında kalacağımızı söylemiyorum, altını çizerek ifade edeyim. Bugünkü Trabzonspor'dan çok daha farklı mücadele eden bir Trabzonspor ve şampiyonluk yarışında şansı daha fazla olan bir Trabzonspor seyredeceğiz. Şampiyonluğa gelince, biz bu sene şampiyonluk kelimesini ağzına alan bir adam değilim, neticede realist olmak lazım. Sen şampiyon olacaksın da diğerleri ne olacak, seninle birlikte bu mücadeleyi veren 3-4 takım daha var. ama şunu söyleyebilirim Trabzonspor önümüzdeki sene şampiyonluk mücadelesi veren bir takım olacak ifadelerini kullandı.EKUBAN'IN KATKI SAĞLAYACAĞINDAN EMİNDİMGanalı futbolcu Caleb Ekuban'ın performansından memnun olduklarını da dile getiren Ağaoğlu, Ekuban'ı oradan alan, kendisine kadroda yer bulamayan oyuncuyu alıp Trabzonspor'a getiren, parlatan ve Gana Milli Takımı'na kadar gönderen Trabzonspor. İlk milli maçında da adam golünü attı. 'Leeds United pişman, işte ne bileyim, Newcastle vay ben neden almadım' gibi söylemler var. Geçmişi revize etme şansımız yok, geçmişi revize etme şansımız olsaydı bende çok farklı şeyler yapardım. Dolayısıyla Leeds pişmansa kendi hataları. Kendi ellerindeki oyuncuyu göremedilerse onu gerektirdiği gibi kullanamadılarsa onların problemi ama Ekuban gelmeden önce ben Trabzonspor'a çok büyük katkı sağlayacağından emindim. Zaten o düşünce ile aldığımız bir oyuncu. Geldiği zaman çok ciddi eleştiriler oldu, onları da unutmadık. Çok karakterli bir futbolcu, Trabzonspor'a çok şeyler katacağına inandığımız bir oyuncu. Tam performansını sahaya yansıttığına da inanmıyorum, onunla alakalı 31 Mayıs'a kadar rahat zamanımız var. O gün geldiği zaman o iş de kendiliğinden hallolur diye konuştu.TRANSFERDE ÖRNEKLERİMİZ YUSUF, ABDÜLKADİR, EKUBAN VE ANTONYAğaoğlu, yerli ve yabancı kuralında yerli oyuncunun daha çok yabancı oyuncu ile mücadele ederek gelişip yurt dışına transfer olduğu düşüncesini eleştiren Ağaoğlu, Yabancı transferlerde Ekuban ve Anthony örneği var. Yerli transferlerimizde de Yusuf ve Abdülkadir örnekleri bulunuyor. Eğer o söylenen şey doğru olsaydı bugün Avrupa'nın bütün liglerinde dünya kadar İngiliz oyuncunun oynaması lazımdı. Dolayısıyla bu düşünceyi kaldırıp çöpe atalım. Çok kaliteli oyuncular mı geldi, gelen oyuncuların en fazla yüzde 8 veya yüzde 10'u bana göre bu ülke futboluna katkı sağladı geriye kalan ülke ekonomisinin cari açığının ve kulüplerin borç yükünün artmasına sebep oldular. Benim FIFA'daki bütün dosyalarım yabancı oyuncularla yabancı kulüplerle ve bunların menajerleriyle alakalı. Benim boğuştuğum bütün borçların kaynağı orası. Güney Kıbrıs'tan sonra en yaşlı yabancı futbolcu oynatan ikinci ülkeyiz dedi.YERLİ VE YABANCI OYUNCU KURALINDA TRABZONSPOR KENDİ MODELİNİ UYGULAYACAKYabancı oyuncu kuralında Trabzonspor'un kendi örneğini uygulayacağını söyleyen Ağaoğlu, İster 14 oyuncu, isterlerse 24 oyuncu deyin, biz yabancı oyuncu ile alakalı kendi kuralımızı işleteceğiz. Bizim bir sistemimiz var, biz sahada mücadele eden 11 oyuncunun en az 4-6'sının altyapıdan yetiştirdiğimiz oyunculardan oluşmasını ve bunları kariyeri, performansı, futbol zekası ve ahlakıyla Trabzonspor düşüncesiyle birleştiren ve o takımın yükünü taşıyabilecek tecrübeli, yerli ve yabancı futbolcularla bütünleştirmek düşüncesindeyiz. Onun için kademeli olarak Trabzonspor olarak takımda 6-8 arasında yabancı oyuncu bulundurmak fikrimiz var ama siz hangi düşünceyi doğru buluyorsanız oy birliğiyle nasıl bir yabancı uygulaması sizler için uygunsa o bizim için, Trabzonspor için sorun teşkil etmez. Sizin 14 ya da 20 yabancı ile oynadığınız yerde rekabete zarar veriyor veya adil bir rekabet oluşmuyor diye bir itiraz da getirmeyeceğiz dedim. Hangi sistemin doğru olduğunu önümüzdeki 2-3 sene gösterecek. Bununla alakalı olarak biz kendi modelimizi kendimiz uygulayacağız. Yabancı futbolcuya nerede ihtiyaç duyarım Kendi oyuncularımdan performans alamadığım mevkiye çok daha verimli olacağına inandığım yabancıyı transfer ederim. Yabancı arttığı için yurtdışına daha fazla Türk... Kaç tane Türk futbolcu satmışsın ya. 2, 3, 4, 5'inciyi say yok. Bu mu yani Bütün katkısı bu mu Değil. Eğer olsaydı yabancı sınırlamasının olmadığı İngiltere kendi oyuncularını satardı. Trabzonspor'un biz geldiğimiz zaman menajerlere olan borcu bizden önceki dönemde 70 milyon TL. Bu Trabzonspor'un yıllık gelirinin yüzde 50'si. Bu mu yani sistem. Bu mu yabancı transferinin ülke futboluna katkısı, kriter var mı yok. İsteyen istediği şekilde kullansın ama bizim tavrımız başından beridir bu konuda çok açık ve net açıklamasında bulundu.