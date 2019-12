Spor ahmet ağaoğlu tff'nin kulüplerin çağrılarını dikkate alması gerektiğini düşünüyorum

Ahmet Ağaoğlu: TFF'nin kulüplerin çağrılarını dikkate alması gerektiğini düşünüyorum"Ndiaye gündemimizde olan bir oyuncuydu""VAR kayıtlarının açıklanmasının her yönüyle futbolun gelişmesine olumlu yönde etki edeceğini düşünüyorum""Borçlanarak transfer dönemi kapanmıştır""Yusuf'a moral vermek için aradım, o bana moral verdi""Bu tür şeyler eğer federasyon ofisinde yapılsa çok daha doğru olur"Kaan ÜLKER - Serhan TÜRK/ İSTANBUL, (DHA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Herkesin hakkı olan çalınsın, kimsenin hakkı çalınmasın. Hatalar olabilir. Eğer bu hatalar üst üste gelirse burada sıkıntı var demektir. Ben bunları takip edemedim; Beşiktaş ve Fenerbahçe başkanının sıkıntıları varsa, diğer kulüp başkanlarının da aynı görüş ve fikir birliğinde olduğunu düşünerek söylüyorum; buna kimse itiraz etmez. Eğer öyle bir talepleri varsa, TFF'nin bu doğrultudaki çağrıları dikkate alması gerektiğini düşünüyorum" dedi.Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda konuşulan konulara değinen başkan Ağaoğlu, "Birincisi şu korsan yayınlar. Burada hem yayıncı kuruluş hem de kulüpler zarara uğruyor. Emeği ortaya kolan kulüpler ve bunun karşısında da korsan yayından para kazanan ve bu yayınları illegal olarak yapan hesaplar var. Bununla alakalı alınacak olan önlemler konuşuldu. Yeni vergi yasasının kulüp ekonomisine yansıması konuşuldu. Sıkıntılar dile getirildi ve çalışmalar dile getirildi" diye konuştu."BUNA KİMSE İTİRAZ ETMEZ"VAR kayıtlarının açıklanması ile ilgili soruya ise Ahmet Ağaoğlu, şu yanıtı verdi:"Neyse onu açıklasınlar. Bizim her zaman duruşumuz şu; kurallar herkese eşit uygulansın. Herkesin hakkı olan çalınsın, kimsenin hakkı çalınmasın. Hatalar olabilir. Eğer bu hatalar üst üste gelirse burada sıkıntı var demektir. Bu sıkıntılar eğitimsizlik olabilir, o işi yapan insanın o iş için seçilmiş insan olmamasından kaynaklanabilir. TFF'nin bu tür işlere harcamış olduğu bütçe de para da kulüplerden yapılan kesintilerle karşılanıyor. Bu tür faaliyetlerin yürütülebilmesi için kulüpler bunun finansmanını da sağlıyorlar. Ben bunları takip edemedim; Beşiktaş ve Fenerbahçe başkanının sıkıntıları varsa, diğer kulüp başkanlarının da aynı görüş ve fikir birliğinde olduğunu düşünerek söylüyorum, buna kimse itiraz etmez. Eğer öyle bir talepleri varsa, TFF'nin bu doğrultudaki çağrıları dikkate alması gerektiğini düşünüyorum.""HER YÖNÜYLE FUTBOLUN GELİŞMESİNE OLUMLU ETKİ EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"VAR kayıtlarının açıklanmasının daha şeffaf bir ortam oluşturacağına dikkat çeken Ağaoğlu, "Şüphesiz ki daha şeffaf olur. Aradan zaman geçince de olabilir. Bir basın organında bizim 2008 yılında oynadığımız Çek Cumhuriyeti maçının hakem telsiz konuşmaları yayınlanmıştı. Bunda yanlış bir şey yok ki. Eğer hakkaniyetle yönetiliyorsa, yapılan konuşmaların da zarar verecek konuşmalar değilse, ha şu olabilir belki; yeni bir tartışma ortamı açacağı düşüncesi ile bundan imtina edilebilir ama her yönüyle futbolun gelişmesine olumlu yönde etki edeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.NDIAYE AÇIKLAMASITrabzonspor Başkanı Ağaoğlu, Ndiaye transferi ile ilgili gelen soruyu ise "Bilmiyorum. Türkiye'ye geldiği söylendi. Bunlar zaten oluyor. Olmayan şeyler değil. İstanbul'da olduğu söylendi, Dakar'da çıktı. Bizim gündemimizde olan bir oyuncuydu. 'İstanbul'a geldi veya Trabzon'a geldi' haberlerini emin olun sizden duyuyorum" diye cevapladı."BORÇLANARAK TRANSFER DÖNEMİ KAPANMIŞTIR"Transferlerle ilgili de konuşan Ağaoğlu, "Her takımın transfere ihtiyacı var. Herkes 4 gözle transfer açılmasını beklerdi. Hareketli bir pazar oluşurdu eskiden ama artık o pazar yok bir kere. UEFA'nın fair-play kuralları doğrultusunda, mevcut limitler doğrultusunda transfer yapılıyor. 8-12 milyon limitimiz var Trabzonspor olarak; son rakamları almadım. Onun üzerinde bir transfer yapma düşünceniz varsa o zaman transfer edeceğiniz oyuncunun bedelinin 3 katı parayı içeriye sokmak zorundasınız. İçeriye karşılıksız bedel sokmanız lazım. Trabzonspor genelinde konuşuyorum; bazı kulüpler için 2 katı olabilir. Artık Türkiye'de futbol ve transfer eski dönemdeki şekliyle değil, bunu çok iyi bilelim. Bana defalarca soruyorlar; 'Transfer yapacak mısınız" diye. Kimse 'Yapacak paranız var mı" diye sormuyor. O limitler dahilinde ancak yapabiliriz transfer, lütfen toplumu da camiaları da beklenti içine sokmayalım. Borçlanarak transfer dönemi kapanmıştır. Bu tür uygulamadan dolayı sıkıntı yaşayacak kesimler de vardır, alınıyor veriliyor ekonomiye canlılık geliyordu ama kapandı o dönem artık. Trabzonspor transfer yapacaksa 6-12 milyon arasıdır. Kaç transfer yapacaksınız; eğer o paraya 20 oyuncu olabiliyorsa 20, iki tane alabiliyorsam 2 tane alacağım" dedi."YUSUF'A MORAL VERMEK İÇİN ARADIM, O BANA MORAL VERDİ"Yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı açıklanan Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı hakkında da açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, "Dün sabah erken saatlerde konuştum kendisiyle. Gerçekten çok üzüldüm. Yusuf bizim evladımız, bizim kardeşimiz. Hangi takımın formasını giyerse giysin bizim futbolcumuz. Ben telefon açtığımda Yusuf'a moral vermek için o bana moral verdi. Morali yerinde. Hatta esprili bir şekilde, 'Başkanım baktım ki Trabzon'da arkadaşlarımın birinin menisküsü, birinin ayağı kırıldı, bir diğerinin kası yırtıldı, birinin çapraz bağları yırtıldı; ben de onları yalnız bırakmayayım dedim, ben de çaprazımı kopardım' diye espri yaptı. Bir haftalık bir süreci alacak o ödemin ve kanamanın inmesi için. Ondan sonra tekrar MR çekilip ameliyatının nerede ve nasıl yapılacağının kararını verecekler. Camia olarak da çok üzüldük. Sevdiğimiz, marka elçimiz olan kardeşimiz. Çok da iyi gidiyordu. Ama şansızlık işte futbolun için de bunlar da var. Allah başka hiçbir sporcuya böyle bir sıkıntı yaşatmaz inşallah" ifadelerini kullandı."BU TÜR ŞEYLER FEDERASYON OFİSİNDE YAPILSA ÇOK DAHA DOĞRU OLUR"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, asbaşkan Semih Özsoy, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Zekeriya Alp'in görüşmesiyle ilgili ise Ağaoğlu, şunları kaydetti:"Ben kulüp başkanıyım. Bununla ilgili yorum yapmam etik olmaz. Ama şöyle söyleyeyim; bu tür şeyler eğer federasyon ofisinde yapılsa çok daha doğru olur. Çok daha doğru olur derken, spekülasyondan uzak olur. O kadarını söyleyeyim ben. Federasyonda yapılsa daha doğru olurdu. Buradaki eleştirilere konu olan kişiler kendileri, dolayısıyla o sorunun muhatabı onlar. Bu kadar söylemekle yetinsem daha iyi olur."