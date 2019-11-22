Haberler » Güncel » Spor ahmet bulut dursun özbek'ten kazık yedim - Haber

Spor ahmet bulut dursun özbek'ten kazık yedim

SPOR Ahmet Bulut Dursun Özbek'ten kazık yedimİSTANBUL, (DHA) - Menajer Ahmet Bulut, Benim zorlanmadığım ama hayal kırıklığına uğradığım bir başkan var, o da Dursun Özbek.

22.11.2019 00:05 | Son Güncelleme: 22.11.2019 00:06
SPOR Ahmet Bulut Dursun Özbek'ten kazık yedim
İSTANBUL, (DHA) - Menajer Ahmet Bulut, Benim zorlanmadığım ama hayal kırıklığına uğradığım bir başkan var, o da Dursun Özbek. Kulübü'ne yakışmayan bir başkandı bana göre, Galatasaray başkanının söz verdiği zaman yerine getirmesi lazım dedi.
Menajer Ahmet Bulut, Uluslararası Futbol Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek'in Galatasaray'a yakışmayan bir başkan olduğunu söyleyen Bulut, Benim zorlanmadığım ama hayal kırıklığına uğradığım bir başkan var, o da Dursun Özbek. Galatasaray Spor Kulübü'ne yakışmayan bir başkandı bana göre, Galatasaray başkanının söz verdiği zaman yerine getirmesi lazım. Ben onunla üç tane iş yaptım, bana geldi dedi ki 'Bana yardımcı olur musun Bruma'yı satar mısın' dedi. Ben de Bruma'yı 15 milyon Euro'ya sattım ve bedavaya gidecekti. Dedim 'başkanım benim menajerlik mukavelemi' yapalım, dedi ki 'Ahmet çok güzel iş yaptık, başka işlerimiz var. Bitsin onu yapalım'. Feghouli'yi getirdim onlara, 4 buçuk milyon Euro'ya getirdim onu, Belhanda'yı da 18 milyon Euro'ya getirdim, sonra 'haftaya mukavele' diye diye, seçime gitti ve kaybetti. 'Ben seçimi kazanacağım' dedi, kaybetti. Alacağım kaldı. Ay sonu Mustafa Cengiz başkan geldi, tabii onun günahı yok. Dedim başkan böyle böyle, dedi bana 'ya senin gibi profesyonel adam niye mukavele almadı' Dedim başkanım 'kusura bakmayın benim karşımda Galatasaray Spor Kulübü başkanı var, langaspor başkanı değil. Bu benim hayal kırıklığım, bunu da her yerde anlatabilirim. İlk defa kazık yedim, bir kere de ben kazık yiyeyim şeklinde konuştu.
Spor ahmet bulut dursun özbek'ten kazık yedim

Dursun Aydın Özbek, Ahmet Bulut, Galatasaray, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
03:00 Almanya'da Türk iş adamına ait araçlar kundaklandı
02:21 DHA YURT BÜLTENİ - 25
02:18 Tır'la çarpışan arı kovanı yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
02:12 ABD'nin Kore'den asker çekeceği iddiasına Pentagon'dan yalanlama
02:11 TIR'la çarpışan arı kovanı yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
00:55 İnce'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu'nu aradım, bence böyle bir görüşme yok
00:39 THY uçağı Odessa'da pistten çıktı: Yolcular tahliye edildi
00:36 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması: Sona geldik
23:48 Mahkeme, Melih Gökçek'in mal varlığının incelenmesine karar verdi
23:27 15 Temmuz'da eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok: Erdoğan benim için hayal kırıklığıdır
20:04 Eczanede şaşkınlık veren olay! Eline aldığı uyuşturucu etkili ilacı aniden yuttu
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
11:56 Galatasaray'da son dakika! Babel ve Muslera...
09:47 Eski sevgilisi tarafından öldürülen Güleda'nın babası konuştu: Yüreğim almıyor
22.11.2019 03:18:21