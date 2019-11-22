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Spor ahmet bulut falcao para için geldi ama oynayamadığı için o da çok üzgün

SPOR Ahmet Bulut Falcao para için geldi ama oynayamadığı için O da çok üzgünÖnceden sakatlığı bulunmuyorduOlgucan KALKAN - Serhan TÜRK / İstanbul,(DHA)Falcao'nun Galatasaray'a gelmesinde aracı olan menajer Ahmet Bulut, Kolombiyalı futbolcunun sarı-kırmızılı takıma gelirken parasal durumları...

22.11.2019 09:42 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:43
SPOR Ahmet Bulut para için geldi ama oynayamadığı için O da çok üzgün
Önceden sakatlığı bulunmuyordu
Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK/ İstanbul,(DHA)
Falcao'nun 'a gelmesinde aracı olan menajer Ahmet Bulut, Kolombiyalı futbolcunun sarı-kırmızılı takıma gelirken parasal durumları da düşündüğünü söyledi ve önceden sakatlığının bulunmadığını da ifade etti.
Bulut, Falcao'nun yüksek maliyetle Galatasaray'a gelmediğini söylerken Falcao buraya gelirken fedakarlık yaptı. Orada aldığı garanti, Galatasaray'dan çok daha fazlaydı. Türkiye standarlarında çok uçuk bir para değil. Herkesin deklare ettiği 5 milyon Euro. Çok futbolcu Türkiye'de bu parayı kazandı. Ayrıca Falcao İmza ücreti de almadı. Sakatlık durumuna gelince; önceden bir sakatlığı yoktu, burada sakatlandı. Umarım kısa süre sonra dönüp burada gerçek Falcao'yu gösterecek. Burada oynayamadığı için çok üzülüyor dedi.
Spor ahmet bulut falcao para için geldi ama oynayamadığı için o da çok üzgün

Ahmet Bulut, Galatasaray, Falcao, Güncel

Kaynak: DHA


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