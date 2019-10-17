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Spor ahmet nur çebi, seba'nın mezarını ziyaret etti

SPOR Ahmet Nur Çebi, Seba'nın mezarını ziyaret ettiOlgucan KALKAN İSTANBUL, (DHA) ? Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi, Süleyman Seba'nın mezarını ziyaret etti.

17.10.2019 17:59
SPOR Ahmet Nur Çebi, Seba'nın mezarını ziyaret etti
Olgucan KALKAN İSTANBUL, (DHA) ? Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi, Süleyman Seba'nın mezarını ziyaret etti.
Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan başkanlık seçimi için adaylar listelerini divan kuruluna teslim etti. Siyah-beyazlı kulübün başkan adaylarandan olan Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu'na yönetim kurulu listesini sunduktan sonra siyah-beyazlı kulübün efsane başkanı Süleyman Seba'nın mezarını ziyaret etti. Seba'nın Feriköy Mezarlığı'nda bulunan kabrini, listesinde bulunan isimlerle birlikte ziyaret eden Ahmet Nur Çebi, dua ettikten sonra mezarlıktan ayrıldı.
Spor ahmet nur çebi, seba'nın mezarını ziyaret etti

Ahmet Nur Çebi, Süleyman Seba, Beşiktaş, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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