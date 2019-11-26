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Spor alanya'da sörf keyfi

SPOR Alanya'da sörf keyfiEngin ANAK ALANYA-ANTALYA,(DHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir grup sörfçü, havanın serinlemesiyle oluşan dalga yüksekliğini fırsat bilerek, sörf yaptı.

26.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:21
SPOR 'da sörf keyfi
Engin ANAK ALANYA-ANTALYA,(DHA) - 'nın Alanya ilçesinde bir grup sörfçü, havanın serinlemesiyle oluşan dalga yüksekliğini fırsat bilerek, sörf yaptı.
Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü ve dalga boyunun 2 metreyi bulduğu ilçede bir grup sörfçü, Galip Dere Plajı'nda sörf yaptı. İlçe merkezindeki plajda oluşan dalgalara kendilerini bırakan sörfçüler, eğlenceli vakit geçirdi.
4 yıldır sörf yaptığını belirten Selman Dalgıç, Hava yavaş yavaş soğuyor. Akdeniz'de fırtınalar çıkmaya başladı. Fırtınalar insanlar için biraz korkutucu olsa da biz eğlence olarak görüyoruz. Biz bu sporla daha çok eğleniyoruz. Hava sıcaklığı iyi, hatta su sıcaklığı daha yüksek. Alanya bu anlamda sörf için çok uygun durumda ve biz de dalgaların ve denizin tadını çıkarıyoruz dedi.
Alanya'ya sörf için geldiğini aktaran Ukraynalı tatilci Mykola Shymko, Geçen yıl tatile geldiğimde arkadaşlarımdan sörf yapıldığını öğrendim. Alanya Sörf Grubu üyeleriyle bağlantıya geçtim ve sörf tahtası edinerek sörf yapmaya başladım. Ukrayna'daki sörf federasyonuna burayı önerdim; çünkü buraya gelmek kolay ve daha uygun. Çevremdeki insanlara da önerdim diye konuştu.
(FOTOĞRAFLI)
Spor alanya'da sörf keyfi

Antalya, Alanya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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