Spor alanya'da sörf şampiyonası heyecanı

SPOR Alanya 'da sörf şampiyonası heyecanıEngin ANAK/ ALANYA( Antalya ),(DHA)- Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu (GOSBF) tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası, ilk gün yarışlarıyla başladı.Alanya Belediyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'nin katkılarıyla Kleopatra Plajı'nda düzenlenen şampiyonaya, Türkiye'den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden 60 sporcu katıldı. Şampiyona kadın ve erkekler uzun tahta, kısa tahta ve sup (kürek sörfü) kategorisinde yapılacak.Şampiyona hakkında bilgi veren GOSBF Dalga Sörfü Asbaşkanı Hürol Şengül, 2 gün sonunda şampiyonada dereceye giren sporculardan milli takım oyuncularının belirleneceğini söyledi. Şengül, 'Bu sporcular ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek. Milli takıma girecek arkadaşlar mayıs ayında El Salvador'da yapılacak yarışlara katılacak. Ayrıca olimpiyat kotasının alınması halinde de temmuzda Japonya'da gerçekleşecek olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecekler. Şampiyonaya katılım çok iyi ve her sene artıyor. Alanya iklimiyle ve dalgalarıyla bu sporu yapmaya çok müsait" diye konuştu.Kısa tahta kategorisi yarışlarıyla başlayan şampiyona, yarın uzun tahta ve Sup yarışlarıyla sonlanacak.