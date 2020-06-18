SPOR Alanyaspor'a maç öncesi taraftar dopingi

SPOR Alanyaspor'a maç öncesi taraftar dopingiBurcu MUTLU ALANYA,(DHA) -Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı hazırlıklarını tamamladı.

18.06.2020 09:51 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:18
SPOR Alanyaspor'a maç öncesi taraftar dopingi
Burcu MUTLU ALANYA,(DHA) -
Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanı dışarıdan seyreden taraftarlar takıma tezahüratlar yaparak destek oldu.
Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında bugün Fraport TAV Antalyaspor'u evinde ağırlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 20.45'te oynanacak maç öncesi takım son antrenmanını dün akşam saatlerinde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptı. Antrenmanı Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleri, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba ve Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı ile çok sayıda taraftarlar da izledi. Antrenman öncesi yönetim kurulu üyesi Hüseyin Girenes, takıma tatlı ikram ederek Fraport TAV Antalyaspor maçında başarılar diledi.
Antrenmanın ısınma bölümünü izleyen taraftarlarsa meşaleler yakarak, tezahüratlarıyla takıma destek verdi. Futbolcuları tek tek tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik direktör Erol Bulut'tan ise maç için galibiyet istedi. Turuncu-yeşili takımın taraftarı antrenmanın ısınma bölümünü izledikten sonra futbolcuları alkışlayarak tesislerden ayrıldı. Alanyasporlu futbolcular maçın son çalışmasını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.
Öte yandan Aytemiz Alanyaspor takımında kupa maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline uygulanan koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığı açıklandı. SPOR Alanyaspor’a maç öncesi taraftar dopingi

Kaynak: DHA

Etiketler: Aytemiz Alanyaspor, Alanya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için ’sokağa çıkma yasağı’ önerisi! Son kararı Erdoğan verecek Haber
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için "sokağa çıkma yasağı" önerisi! Son kararı Erdoğan verecek
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış Haber
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi Haber
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci’nin 4 milyon TL’lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Haber
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera’nın sözleşmesini donduracak Haber
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Trump, Çin’e yönelik Uygur tasarısını onayladı Haber
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil’in ellerinin titremesi endişenlendirdi Haber
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı Haber
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Haberler››Güncel››SPOR Alanyaspor'a maç öncesi taraftar dopingi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:47: ANTALYA Lösemili Yağmur, nakil için enfeksiyonun geçmesini bekliyor - Haber 10:46: Son kararname ile ilk kez başörtülü bir savcı başsavcı yapıldı - Haber 10:46: Ayının kaplanlarla dostluğu - Haber 10:46: TİKA, Bosna Hersek'in Covid-19'la mücadelesine desteğini sürdürüyor - Haber 10:45: İran, Hint Okyanusu'nun kuzeyinde füze denemesi yaptı - Haber 10:14: Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı - Magazin 10:04: LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için "sokağa çıkma yasağı" önerisi! Son kararı Erdoğan verecek - Haber 09:27: Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor - Haber 09:04: Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış - Haberler