SPOR Alanyasporlu Cisse'nin koronavirüs testinde zor anları

SPOR Alanyasporlu Cisse'nin koronavirüs testinde zor anlarıBurcu MUTLU ALANYA (Antalya) (DHA) - Aytemiz Alanyaspor'un golcü oyuncusu Papiss Cisse'nin kulüpte yapılan koronavirüs testi esnasındaki komik anları güldürdü.

21.05.2020 21:12 | Son Güncelleme: 21.05.2020 21:16
SPOR Alanyasporlu Cisse'nin koronavirüs testinde zor anları
Burcu MUTLU ALANYA (Antalya) (DHA) - Aytemiz Alanyaspor'un golcü oyuncusu Papiss Cisse'nin kulüpte yapılan koronavirüs testi esnasındaki komik anları güldürdü.
Akdeniz temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'da teknik ekip ve futbolculara 7 Mayıs'ta yapılan koronavirüs testi esnasında çekilen komik görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Alanyaspor'un golcü oyuncusu Papiss Cisse, sağlık ekibi tarafından yapılan test esnasında zor anlar yaşadı. Cisse'nin yaşadığı o anlar sosyal medyada paylaşıldı. 34 yaşındaki futbolcunun zor anları güldürdü. SPOR Alanyasporlu Cisse’nin koronavirüs testinde zor anları

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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