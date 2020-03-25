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SPOR Alanyasporlu futbolculardan Evde kal mesajı

SPOR Alanyasporlu futbolculardan Evde kal mesajıAngolalı futbolcu Djalma Campos, çocuklarıyla birlikte Türkçe, Evde kal çağrısında bulunduEfecan Karaca Evimizde kalalım TürkiyeJunior Fernandes Kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığını korumak için evde kalınSalih Uçan Evimizde kalalım,...

25.03.2020 10:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:02
SPOR Alanyasporlu futbolculardan Evde kal mesajı
Angolalı futbolcu Djalma Campos, çocuklarıyla birlikte Türkçe, Evde kal çağrısında bulundu
Efecan Karaca Evimizde kalalım Türkiye
Junior Fernandes Kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığını korumak için evde kalın
Salih Uçan Evimizde kalalım, sağlıklı olalım
Papiss Cisse Kendin ve bizim için evinde kal Alanya
İSTANBUL DHA
Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını için yapılan evde kal çağrılarına Aytemiz Alanyasporlu futbolcular da katıldı. Futbolcular, evde çektikleri videolarla, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarılarında bulundular.
EFECAN KARACA EVİMİZDE KALALIM TÜRKİYE
Alanyaspor'un tecrübeli futbolcusu Efecan Karaca, Ülkemiz olarak maalesef zor zamanlar geçiriyoruz. Kötü bir salgın var. Lütfen duyarlı olalım. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Sağlık Bakanımızın uyarılarını dikkate alalım ve birbirimize saygı gösterelim. Zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayalım. Evimizde kalalım Türkiye dedi.
SALİH UÇAN EVİMİZDE KALALIM. SAĞLIKLI OLALIM
Milli futbolcu Salih Uçan ise, Evimizde kalalım, sağlıklı olalım. Evinde kal, Alanya'da şeklinde çağrıda bulundu.
PAPISS CISSE KENDİN VE BİZİM İÇİN EVİNDE KAL ALANYA
Senegalli golcü Papiss Cisse de, Evinde kal Alanya. Kendin ve bizim için şeklinde konuştu.
JUNIOR FERNANDES KENDİNİZİN VE SEVDİKLERİNİZİN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN EVDE KALIN
Alanyaspor'un Brezilyalı ismi Junior Fernandes ise, Kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığını korumak için evde kalın diye konuştu.
ANGOLALI CAMPOS'DAN ÇOCUKLARIYLA TÜRKÇE EVDE KAL MESAJI
Angolalı futbolcu Djalma Campos da, çocuklarıyla birlikte çektiği videoda, insanların sağlığı için evde kalmaları çağrısında bulundu.
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SPOR Alanyasporlu futbolculardan Evde kal mesajı

Kaynak: DHA

Etiketler : Aytemiz Alanyaspor, Djalma Campos, Güncel

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SPOR Alanyasporlu futbolculardan Evde kal mesajı

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