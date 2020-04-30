Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

SPOR Alanyasporlu Sural için anma töreni

SPOR Alanyasporlu Sural için anma töreniBurcu MUTLU/ALANYA (Antalya),(DHA) -Aytemiz Alanyaspor'un geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Çek futbolcusu Josef Sural için kulüp tarafından anma töreni düzenlendi.

30.04.2020 07:48 | Son Güncelleme: 30.04.2020 07:49
SPOR Alanyasporlu Sural için anma töreni
Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya),(DHA) -
Aytemiz Alanyaspor'un geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Çek futbolcusu Josef Sural için kulüp tarafından anma töreni düzenlendi.
Aytemiz Alanyaspor'un geçen yıl Kayserispor deplasmanı sonrası VIP minibüs kiralayıp, dönüşe geçen 7 futbolcunun bulunduğu araç, kulüp tesislerine 2 kilometre kala şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına girip sürüklendi. Kazada araçtan fırlayan Josef Sural ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Bugün ölümünün 1'inci yılı olan Josef Sural için Alanyaspor Kulübü bir anma töreni düzenledi. Koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık olmamasına özel gösterilen törene Alanya Belediyesi adına aynı zamanda Alanyaspor Kulüp Başkan Yardımcılarından Nazmi Yüksel ve Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Enver Vural ile Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu katıldı. Dinek mevkiinde kazanın yaşandığı yerde yapılan törende Sural'ın anısına siyah çelenk bırakıldı. Alanyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel yaptığı açıklamada, "Elim bir kaza sonucu geçen yıl aramızdan ayrılan Sural'ı özlemle anıyoruz. Onu asla unutmayacağız ve her zaman kalbimizde yaşatacağız" dedi. SPOR Alanyasporlu Sural için anma töreni

Kaynak: DHA

Etiketler: Aytemiz Alanyaspor, Antalya, Alanya, DHA, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haberler
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Demet Akalın’ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Haberler
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun
Ebru Şallı’nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Haberler
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
İsveç’teki hastane, ’Emrullah Gülüşken’i tedavi etmediler’ sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok Haberler
İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan’ın fotoğrafını paylaştı Haberler
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
ABD’nin, koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarı fonladığı ortaya çıktı Haberler
ABD'nin, koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarı fonladığı ortaya çıktı
Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim! Haberler
Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim!
Dünya Sağlık Örgütü’nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık
Haberler››Güncel››SPOR Alanyasporlu Sural için anma töreni - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:50: Kızılay Karaisalı'da ekmek, maske ve dezenfektan dağıttı - Haber 09:50: Adana'da polis sosyal mesafe uyarısında bulunarak maske dağıttı - Haber 09:48: Prof. Dr. Kırpık: Koronavirüsün esas çıkış sebebi iklim değişikliğidir - Haber 09:47: İzmir'de okullar, fabrika gibi çalışıp siperlik ve maske üretiyor - Haber 09:46: Erzincan'ın doğal maden suyuna Ramazan'da ilgi artıyor - Haber 09:04: Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek - Haber 08:47: Öldüğü söylenen Kim Jong-un için çarpıcı iddia: Koronavirüse yakalandı - Haber 00:38: Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun - Magazin 23:45: İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok - Haber