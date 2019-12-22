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Spor alaşehir'deki amatör maçta kavga

SPOR Alaşehir'deki amatör maçta kavgaAlaşehir'deki maçta ortalık karıştıNurettin DOĞAN ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Süper Amatör Lig'de mücadele eden Alaşehirspor ile Ahmetlispor futbol takımları arasında oynanan ve 1-1 sona eren maçın ardından saha karıştı.

22.12.2019 18:26 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:27
SPOR 'deki amatör maçta kavga
Alaşehir'deki maçta ortalık karıştı
Nurettin DOĞAN ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Süper Amatör Lig'de mücadele eden Alaşehirspor ile Ahmetlispor futbol takımları arasında oynanan ve 1-1 sona eren maçın ardından saha karıştı. İki takımın oyuncuları tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Kavgayı güvenlik güçleri ayırdı.
Alaşehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelen Alaşehirspor ile Ahmetlispor arasındaki maç normal süresi Alaşehirspor'un 1- 0 üstünlüğü ile sona erdi. Hakem Gökberk Aslan 4 dakikalık uzatma gösterdi. 90+3'üncü dakikada Ahmetlisporlu Bayram'ın ceza sahası içerisinde düşürülmesi ile maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Uzun süre yapılan itirazlar sonucu değiştirmedi. Penaltı atışını kullanan Ahmetlisporlu Serkan Güven, skora dengeyi getirdi. Penaltı atışının golle sonuçlanması sonrası saha içinde gerginlik yaşandı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte iki takım oyuncuları birbirlerine girdi. Çıkış kapısı önünde çıkan arbede, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Hakem üçlüsü, kavga bittikten sonra polislerin kontrolünde soyunma odasına gidebildi. Alaşehirli taraftarlar tel örgülerin üzerine tırmanarak hakemlere ve rakip takım futbolcularına tepki gösterdi. Olayların daha fazla büyümesini güvenlik güçleri önledi.
Spor alaşehir'deki amatör maçta kavga

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Kaynak: DHA


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