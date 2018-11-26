26 Kasım 2018, 17:06
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Spor Ali Dürüst Demirören'e Güvenim Tam, Görevimin Başındayım

Spor Ali Dürüst Demirören

Spor Ali Dürüst Demirören'e güvenim tam, görevimin başındayımİstanbul,(DHA)Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, görevlerinden istifa etme konusunu bir kez daha değerlendirdiğini ve duygusal bir karar verdiğine kanaat getirip TFF'deki bütün görevlerimi sürdürme kararı aldım dedi.

Spor Ali Dürüst Demirören'e güvenim tam, görevimin başındayım

İstanbul,(DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, görevlerinden istifa etme konusunu bir kez daha değerlendirdiğini ve duygusal bir karar verdiğine kanaat getirip TFF'deki bütün görevlerimi sürdürme kararı aldım dedi.

Ali Dürüst'ün kamuoyuna yaptığı duyuru şu şekilde

Galatasaray-Atiker Konyaspor maçının ardından oluşan gerilim dolu atmosferin ve adımın üzerinde yoğunlaşan baskının neticesinde TFF'deki görevlerimden istifa ettiğimi açıklamıştım.

Ancak olayları serin kanlı biçimde değerlendirip bu kararımı gözden geçirince duygusal bir karar verdiğimin farkına vardım. Benim TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TFF'ye güvenim tamdır.

Bu nedenle istifa kararımdan vazgeçerek TFF'deki bütün görevlerimi sürdürme kararı aldım. Türk futboluna yeni katkılar yaparak Galatasaray'ın en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim. Kamuoyuna saygıyla duyururum. Türkiye Futbol Federasyonu,Ali Dürüst
26 Kasım 2018 Pazartesi 17:06



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