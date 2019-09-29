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Spor ali koç'un oğlu kerim, derbiyi deplasman tribününde izledi

SPOR Ali Koç'un oğlu Kerim, derbiyi deplasman tribününde izledi - Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan ve golsüz eşitlikle sona eren Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesini, sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Koç da deplasman tribününde takip etti.

29.09.2019 20:37
SPOR Ali Koç'un oğlu Kerim, derbiyi deplasman tribününde izledi
- Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan ve golsüz eşitlikle sona eren Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesini, sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Koç da deplasman tribününde takip etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Koç, 0-0'lık eşitlikle sona eren derbi için Türk Telekom Stadyumu'na geldi. Kerim Koç, sarı lacivertli taraftarlar ile birlikte deplasman tribününde maçı takip ederken, takımına 90 dakika destek oldu.
Spor ali koç'un oğlu kerim, derbiyi deplasman tribününde izledi

Galatasaray, Ali Koç, Güncel

Kaynak: DHA

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