SPOR Ali Palabıyık Önlem paketlerine harfiyen uyacağız

Ali Palabıyık: Önlem paketlerine harfiyen uyacağız"Antrenmanlarımı kendi belirlediğim sahalarda yapıyorum""Müsabaka bittikten sonra pozitif vaka görülmesi herkesi tedirgin edecektir" Almanya liginde alınacak önlemler bize örnek olacaktır""VAR odasında sosyal mesafeyi korursak sorun olacağını sanmıyorum""Kalecilerin kullanmış olduğu eldivenler her maç için ayrı olmalı""Maçın periyotları içerisinde kıyafet değişikliği yapılması uygulanabilir bir şey"Ercan ATA- Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA,(DHA)Süper Lig'in FIFA kokartlı hakemi Ali Palabıyık, "Federasyonumuzun belirlediği önlem paketlerine harfiyen uyacağız. Sahaya çıkana kadar bizler de dahil maskeli olacağız. Biz soyunma odasına girene veya sahaya çıkana kadar koridorda ve soyunma odasında kimse olmayacak. Zaten soyunma odasının, sahanın dezenfekte edilmesi 1 gün önce takım tarafından yapılacaktır. Bu konuda bizim içimiz rahat, gerekli önlemleri aldıkça bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum" dedi.FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, liglerin başlamasıyla alınacak önlemleri, koronavirüs sürecindeki hazırlık dönemini ve hakemlerin saha içerisinde psikolojik olarak neler yaşayabileceğine dair Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.Antrenmanlarını kendi belirlediği sahalarda yaptığını belirten Ali Palabıyık, "Federasyonumuzun yayınlamış olduğu önlem paketinden sonra biz de Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) bize vermiş olduğu talimatlar gereği antrenmanlarımıza zaten evde devam ediyorduk artık biz de sahaya çıkmaya başladık. Ben 2 ya da 3 kişiyle antrenmanlarımı şu anda kendim belirlemiş olduğum sahalarda yapıyorum. Zaten hem UEFA'dan hem MHK'ndan haftalık olarak bize gelen videolar, testler, oyun kurallarıyla ilgili gelen sorular bizi zaten güncel tutuyor" diye konuştu."MÜSABAKA BİTTİKTEN SONRA POZİTİF VAKA GÖRÜLMESİ HERKESİ TEDİRGİN EDECEKTİR"Sahaya çıkana kadar alınacak önlemlerin saha içerisinde kendilerini psikolojik olarak rahat ettireceğini vurgulayan tecrübeli hakem DHA'ya yaptığı açıklamalarına şöyle devam etti."Endişeye hemen kapılmamak gerekiyor. Biz kendi önlemlerimizi aldığımız sürece bununla ilgili yapılacak testlerimiz var. Vakayla alakalı uygulanacak önlemlerimiz var. Bunları yaptığımız sürece bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Tabi ki mental olarak bizi olumsuz etkileyebilir. Bir oyuncuda ya da bir takım görevlisinde pozitif vakanın müsabaka bittikten sonra kamuoyu ile paylaşılması herkesi tedirgin edecektir. Ama biz kendi önlemimizi aldığımız sürece bundan korunabileceğimizi düşünüyorum. Sahaya çıkana kadar alınacak önlemler bizi psikolojik olarak rahatlatacak. Ben sahada maç yönetecekken, içim rahat bir şekilde yöneteceğim. Sahada, o stat içerisinde bulunan herkesin daha önce testlerden geçtiğini ve hepsinin negatif olduğunu biliyorum ve bunu bilmek beni psikolojik olarak rahatlatacaktır. Ama tabi ki atlanabilecek vakalar olabilir veya 2-3 gün sonra çıkabilecek vakalar olabilir. Bunlarla sosyal mesafemi koruyup, önlem aldığım için çok da sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Tabi bunlar hep kötü senaryo biz iyiye bakmalıyız. Biz sahaya çıktığımızda herkes gibi özlem duyduğumuz oyuna tekrar geri dönüş yapıp umarım problem yaşanmadan sezonu sağlıklı bir şekilde bitireceğiz" ifadelerini kullandı."ALMANYA LİGİNDE ALINACAK ÖNLEMLER BİZE ÖRNEK OLACAKTIR"Palabıyık, hakemlerin kullandığı düdük gibi gereçlerin nasıl düzenleneceğine dair soruya, "Biz kampa alınacağız MHK tarafından, gerekli talimatlar bize verildiği gibi hem kamuoyuna hem de tüm spor camiasına verilecektir. Sağlık hepimiz için. Eğer bir futbolcu bana yaklaşıyorsa itiraz etmek için veya başka bir şey için kendi sağlığını tehlikeye atıyor demektir. Herkesin bu evde kaldığı süreçte bilinçli olduğunu düşünüyorum. Herkes kurallara uyarsa, biz de bu oyunu yönetebileceğiz iki takım da rahatlıkla oynayabilecektir. Önümüzde 1 aylık bir süreç ve oynanacak olan Almanya Ligi var. Orada alınacak önlemler bize ders olacaktır" diye yanıt verdi."VAR ODASINDA SOSYAL MESAFEYİ KORURSAK SORUN OLACAĞINI SANMIYORUM"Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) odasının kapalı bir alan olduğunu vurgulayan Ali Palabıyık, " VAR odasında biz zaten 3 kişiyiz. Sosyal mesafeyi koruyarak ve belki önlem olarak kapalı bir alan olduğu için kapıyı açık tutarak içerideki hava sirkülasyonunun temiz olmasını sağlarsak bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum" dedi."KALECİLERİN KULLANMIŞ OLDUĞU ELDİVENLER HER MAÇ İÇİN AYRI OLMALI"Hakem Ali Palabıyık, ligler başlamadan konulacak kurallar için liglere erken başlayacak ülkelerde alınacak önlemlerin örnek teşkil edeceğini söyledi ve kaleci eldivenlerine dikkat çekti. Palabıyık, "Bizim için önlem eldiven olabilir, belki bu futbolcular için de uygulanabilir. Yakın bir zamanda başka ülkelerde oynanacak ligler var. Oralarda taç atışlarının ayakla yapılması gündeme geliyor. Top toplayıcı çocukların topu devamlı dezenfekte etme hali belki önlem amaçlı olabilir. Kaleciler için her maçta farklı eldiven, tek kullanımlık sağlanabilir. Çünkü daha önce kullanmış olduğu eldivenin ne kadar sağlıklı olup olmadığını bilmiyoruz" şeklinde konuştu."MAÇIN PERİYOTLARI İÇERİSİNDE KIYAFET DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI UYGULANABİLİR BİR ŞEY"Maçın periyotları içerisinde oyunun durdurulup hakem ve futbolcuların forma değişiklikleri yapmaları konusunda Ali Palabıyık, "Önlem paketi içinde uygulanabiliyorsa bence güzel bir şey. Futbolcular her daim özellikle barajlarda, ikili mücadelelerde yere düşüyorlar, temas halindeler. Kısa sürekli duraklamalarda bunun değişikliğinin sağlanması sahadaki tüm paydaşların sağlığı açısından önemli. Bunu yapılabilir, zor bir şey değil" yanıtını verdi.