Haberler » Güncel » Spor ali şafak öztürk fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz - Haber

Spor ali şafak öztürk fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz

Ali Şafak Öztürk: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruzTolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Ligde son oynadığımız 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberliğimiz var. Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz" dedi.

27.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:02
Ali Şafak Öztürk: maçını kazanmak istiyoruz
Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Ligde son oynadığımız 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberliğimiz var. Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz" dedi.
Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Süper Lig'in 24'üncü haftasında cumartesi günü sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçı hakkında konuştu. Başkanlığı döneminde Fenerbahçe karşılaşmalarının çoğunu kazandıklarını dile getiren Öztürk, "Bu maçta da kazanmak istiyoruz. Ligde son oynadığımız 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberliğimiz var. Fenerbahçe her zaman Fenerbahçe ama biz de Antalyasporuz" diye konuştu.
'KUPAYI KALDIRMAK İSTİYORUZ'
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 4 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Öztürk, şunları söyledi:
"Kazanmak istiyoruz. Kupada buraya kadar geldik. Bırakmak istemiyoruz. İkinci kadromuzla buraya kadar geldik. Oynadığımız takımlar genelde as kadroya yakın kadroyla oynadı. Bu da takımımızın kaliteli olduğunu, sadece ilk 11 değil, bütün takımın, gençlerin kaliteli olduğunu gösteriyor. Bundan sonra da kenetlenme devam edecek ve kupayı kaldırmak istiyoruz."
TARAFTARA ÇAĞRI
Kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Ali Şafak Öztürk, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşılaşmaları için taraftarlarını Antalya Stadyumu'na davet etti. Fenerbahçe mücadelesi biletlerinin uygun fiyatta olduğunu belirten Öztürk, bu maçta tribünlerin tamamen dolmasını beklediklerini söyledi.
Spor ali şafak öztürk fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz

Ali Şafak Öztürk, Fenerbahçe, Antalya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:28  Zeytinyağı faydaları ve zeytinyağının sağlığa etkileri
12:04  Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Çaykur Rizespor şifresiz mi?
11:44  Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fraport-TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Antalyaspor Fenerbahçe şifresiz mi?
11:28  Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Alanyaspor Beşiktaş şifresiz mi?
11:07  Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?
27.02.2020 13:41:49