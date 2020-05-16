SPOR Almanya Bundesliga geri döndü

SPOR Almanya Bundesliga geri döndüRuhr derbisinde kazanan Borussia DortmundKoronavirüs önlemleri had safhada5 oyuncu değişikliği hakkı görücüye çıktıSignal Iduna Park'ta stat çevresine kimse alınmadıAli Osman YAYLA ALMANYA (DHA) - Almanya'da hükümetin kararıyla yeniden başlaması yönünde...

16.05.2020 18:44 | Son Güncelleme: 16.05.2020 18:48
SPOR Almanya Bundesliga geri döndü
Ruhr derbisinde kazanan Borussia Dortmund
Koronavirüs önlemleri had safhada
5 oyuncu değişikliği hakkı görücüye çıktı
Signal Iduna Park'ta stat çevresine kimse alınmadı
Ali Osman YAYLA ALMANYA (DHA) - Almanya'da hükümetin kararıyla yeniden başlaması yönünde karar alınan Almanya Bundesliga'da heyecan, 16.30 maçlarıyla start aldı.
Koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınan Bundesliga'da maçlar, bugün 16.30'da oynanan 5 karşılaşma ile birlikte seyircisiz olarak başladı. 26'ncı haftanın en önemli maçlarından Ruhr derbisinde, Borussia Dortmund kendi sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti.
Oynanan diğer 4 karşılaşmada ise sonuçlar şu şekilde
Augsburg - Wolfsburg 1-2
RB Leipzig - Freiburg 1-1
Hoffenheim - Hertha Berlin 0-3
Fortuna Düsseldorg - Paderborn 0-0
KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ HAD SAFHADA
Bundesliga'da oynanan tüm maçlarda Almanya hükümeti ve federasyon ile lig yönetiminin aldığı ortak kararlar ile birlikte yoğun koronavirüs önlemleri uygulandı. Takımlar, ısınma öncesinde sahaya maske ile çıkarken, yedek kulübesinde oyuncular arasındaki sosyal mesafeye dikkat edildi ve yedek kulübesindeki oyuncular ve teknik heyet ise maske taktı.
5 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB), FIFA'nın 31 Aralık'a kadar oynanacak maçlarda takımların 5 oyuncu değişikliği yapması önerisine onay vermesinin ardından bu kural ilk olarak Bundesliga'da görücüye çıktı. 16.30 seansında oynanan müsabakalarda bazı takımlar 5 oyuncu değişikliği hakkını kullanırken, bazı takımlar ise buna gerek duymadı.
SIGNAL IDUNA PARK'TA STAT ÇEVRESİNE KİMSE ALINMADI
Borussia Dortmund ile Schalke 04 arasında Dortmund'da bulunan Signal Iduna Park'ta oynanan Ruhr derbisi için şehirde yoğun güvenlik önlemleri alındı. İki takım taraftarları stat çevresine alınmazken, polisler sürekli olarak devriye gezdi. SPOR Almanya Bundesliga geri döndü

Kaynak: DHA

Etiketler: Dortmund, Almanya, DHA, Güncel, Haber

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