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SPOR Almanya'da futbol ligleri 16 Mayıs'ta başlıyor

SPOR Almanya'da futbol ligleri 16 Mayıs'ta başlıyor - Almanya'da Bundesliga ve 2'nci Bundesliga'da 16 Mart'ta askıya alınan ligler, 2 aylık aranın ardından 16 Mayıs'ta başlayacak.

07.05.2020 16:12 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:14
SPOR Almanya'da futbol ligleri 16 Mayıs'ta başlıyor
- Almanya'da Bundesliga ve 2'nci Bundesliga'da 16 Mart'ta askıya alınan ligler, 2 aylık aranın ardından 16 Mayıs'ta başlayacak.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile spor müsabakalarının tamamı ertelenen Avrupa'da liglerin açılma tarihleri yavaş yavaş belirleniyor. 16 Mart'ta askıya alınan Almanya Bundesliga'da, yapılan görüşmeler sonrası liglerin önümüzdeki hafta açılmasının kararlaştırıldığı açıklandı. Bundesliga CEO'su Christian Seifert, 16 Mayıs'ta oynanmaya başlanacak olan karşılaşmaların koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak oynatılacağını belirtti.
Almanya Bundesliga'da önümüzdeki haftanın maçları şöyle
16 MAYIS CUMARTESİ
16.30 Dortmund - Schalke 04
16.30 RB Leipzig - Freiburg
16.30 Hoffenheim - Hertha Berlin
16.30 Fortuna Düsseldorf - Paderborn
16.30 Augsburg - Wolfsburg
19.30 Eintracht Frankfurt - Mönchengladbach
17 MAYIS PAZAR
16.30 Köln - Mainz
19.00 Union Berlin - Bayern Münih
18 MAYIS PAZARTESİ
21.30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen SPOR Almanya’da futbol ligleri 16 Mayıs’ta başlıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Almanya, Futbol, Güncel, Haber

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