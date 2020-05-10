Haber, Son Dakika, Haberler

SPOR Altay'dan anneler için duygusal klip

SPOR Altay'dan anneler için duygusal klipİZMİR, (DHA) - TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay'da futbolcuların Anneler Günü nedeniyle annelerine küçük sürprizler yaptığı duygusal video alkış topladı.

10.05.2020 12:26 | Son Güncelleme: 10.05.2020 12:31
SPOR Altay'dan anneler için duygusal klip
İZMİR, (DHA) - TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay'da futbolcuların Anneler Günü nedeniyle annelerine küçük sürprizler yaptığı duygusal video alkış topladı. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanan klipte takım kaptanı Özgür Özkaya'nın yanı sıra altyapıdan yetişen genç stoper Cenk Özkacar ve kardeş futbolcular Kazımcan-Eren Karataş yer aldı. Mayıs ayının özel olduğunun anlatıldığı görüntülerde Anneler Günü'nün annelere gösterilecek sevgi için bir fırsat olduğuna dikkat çekildi.
Görüntülü arama yaptığı İstanbul'da yaşayan annesinin, "İnşallah şampiyon olacaksınız" demesi üzerine konuşan Kaptan Özgür, "Annecim şu an fiziksel olarak yanında olamasam da seninle kahve içelim istedim. Hiç merak etme sen şampiyonluk için çabalıyoruz. Kutlamalarda beraberiz" dedi.
Hayatında ilk kez kek yapan Cenk, bu sürprizle annesinin yüzünü güldürürken, Karataş kardeşler de annelerine kahvaltı hazırlayarak minik bir sürpriz yaptılar.
Anneler Günü hediyeleri nelerdir? Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü nedir?
Anneler günü mesajları! Anneler günü sözleri neler? En güzel anneler günü sözleri! Anneler günü ile ilgili en çok beğenilen mesajlar!
SPOR Altay’dan anneler için duygusal klip

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Anneler Günü, Altay, DHA, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti Haber
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Vakaların az olduğu illerde okulların açılma durumu olursa, buna hazırız Haber
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Vakaların az olduğu illerde okulların açılma durumu olursa, buna hazırız
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani’nin şarkısına klip çekti Haber
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Fenomen Enise Sude, Can Yaman’ın mesajlarını ’Karantina çılgınlığı’ notuyla ifşa etti Haber
Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor’un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı’ya teklif yaptı Haber
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı Haber
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı
İBB, 11 Mayıs’tan itibaren ulaşımda sıkıntılar yaşanacağını belirterek vatandaşları madde madde uyardı Haber
İBB, 11 Mayıs'tan itibaren ulaşımda sıkıntılar yaşanacağını belirterek vatandaşları madde madde uyardı
Haberler››Güncel››SPOR Altay'dan anneler için duygusal klip - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:50: Endonezya'da Kovid-19 vaka sayısı 14 bini aştı - Haber 12:49: Yılmaz: "İlçe ekonomisini güçlendirecek projelerimiz var" - Haber 12:49: (Özel) Tam 108 yaşında...Sokağa çıktı, İçişleri Bakanı'nın hediyesiyle büyük mutluluk yaşadı - Haber 12:47: Günler sonra çıktıkları boş sokaklarda güneşin keyfini çıkardılar - Haber 12:47: 65 yaş üstü vatandaşlar şehitliklere koştu - Haber 11:50: Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Vakaların az olduğu illerde okulların açılma durumu olursa, buna hazırız - Haber 11:49: 65 yaş üzeri vatandaşlar, yaklaşık 2 aylık sokağa çıkma yasağının ardından saat 11 itibariyle dışarı çıktı - Haber 10:28: Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti - Magazin 09:51: Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı - Spor