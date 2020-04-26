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SPOR Altaylı Özgür'den 92 yaşındaki taraftara Süper Lig sözü

SPOR Altaylı Özgür'den 92 yaşındaki taraftara 'Süper Lig' sözüİZMİR, (DHA)- TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın takım kaptanı Özgür Özkaya, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde örnek bir davranışa imza attı.

26.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 26.04.2020 14:21
SPOR Altaylı Özgür'den 92 yaşındaki taraftara 'Süper Lig' sözü
İZMİR, (DHA)- TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın takım kaptanı Özgür Özkaya, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde örnek bir davranışa imza attı. Yıldız oyuncu, ramazan ayının başlamasıyla Altay tribünlerinin en yaşlı isimlerinden Mehmet Ali Çıracı ile telefonda görüşerek tüm siyah-beyazlı ekibin selamını iletti. Özgür'ün araması ile oldukça heyecanlanan 92 yaşındaki Altay taraftarı zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Altay tribünlerinin en kıdemli taraftarlarından olan ve siyah-beyazlıların Mehmet Amca olarak tanıdığı Mehmet Ali Çıracı, Özgür Özkaya'dan Süper Lig sözü aldı. Kaptan Özgür ise virüsten dolayı kötü günlerde yaşlıların moral ve motivasyonu ihtiyacı olduğunu belirterek, Takım arkadaşlarım adına Altay tribünlerinin en büyüğü Mehmet Amca'yı telefonla arayarak ona moral verdim. Ülke olarak zor günler geçiriyoruz. Her zaman büyüklerimizin yanındayız. Şampiyonluk yolunda tüm taraftarımızı yanımızda hissetmek istiyoruz. Salgın bittikten sonra sezon sonunda inşallah şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız. Bazı sağlık sorunları yaşayan Mehmet amcamız eğer tribünlere gelemezse şampiyonluk kupasını biz ona götüreceğiz ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKMÜ
-Özgür Özkaya'nın Mehmet Ali Çıracı ile konuşması
(FOTOĞRAFLI)
SPOR Altaylı Özgür’den 92 yaşındaki taraftara Süper Lig sözü

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Özgür Özkaya, Altay, DHA, Güncel , Haber
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