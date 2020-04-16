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SPOR Amerika'da yaşayan Fenerbahçeliler'den Türkiye'de başlatılan yardımlara destek

SPOR Amerika'da yaşayan Fenerbahçeliler'den Türkiye'de başlatılan yardımlara destekWashington DC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Erhan Türk: Ülkemizin ne kadar büyük olduğunu gördükWashington (ABD), (DHA) - Dünyayı saran ve sporu da etkileyen koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında...

16.04.2020 09:52 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:55
SPOR Amerika'da yaşayan Fenerbahçeliler'den Türkiye 'de başlatılan yardımlara destek
Washington DC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Erhan Türk: Ülkemizin ne kadar büyük olduğunu gördük
Washington (ABD), (DHA) - Dünyayı saran ve sporu da etkileyen koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ülkemizde yapılan yardımların yanı sıra yurt dışından gerçekleştirilen yardımlar da önemli bir yer tutuyor. Washington DC Fenerbahçeliler Derneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına katkıda bulundu. Dernek ayrıca, Ahbap Derneği ve Türkiye'de ihtiyaç sahibi bazı ailelere de yardım ederek büyük alkış topladı.
Yurt dışında yaşayan vatandaşlar da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalara kayıtsız kalmadı. Washington DC Fenerbahçeliler Derneği, ülkemizde başlatılan kampanyaların yanı sıra, çeşitli sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Türkiye'ye destekte bulundu. Türkiye'nin çeşitli bölgelerine yardımda bulunan Washington DC Fenerbahçeliler Derneği'nin başkanı Erhan Türk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dernek olarak kuruldukları günden bu güne Amerika'da Washington DC, Virginia ve Maryland bölgelerinde faaliyet gösterdiklerini ve bu bölgede gerek milli maçlarda, gerek Türkiye Süper Ligi maçlarında, bölgede yaşayan Türkleri bir araya getirdiklerini belirtti. Fenerbahçe'nin sadece bir spor kulübü olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olduğuna dikkat çeken Türk, "Biz de buradan yola çıkarak dünyayı saran Covid 19 tehlikesiyle mücadele eden milletimize, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası olmak üzere; Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine elimizden geldikçe destekte bulunduk. Aynı zamanda Ahbap Platformuna da maddi yardımda bulunduk. Tüm bunları gerçekleştirirken, kendi bölgemizde yaşayan Türklere de destek olmaya çalışıyoruz. Birlik olunca daha güçlüyüz. Her zaman Türkiye'nin arkasındayız. Buradan tüm yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza da çağrıda bulunuyorum; inşallah hem devlet hem millet olarak yaşadığımız bu kötü günleri hep birlikte atlatacağız. Devir bir olma devri ve hep beraber daha güzel ve daha güçlüyüz. Başta Sağlık Bakanımız olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarınıza minnettarız. Amerika'da sağlık konusunda bir açık var. Bu olayda da ülkemizin ne kadar büyük bir ülke olduğunu gördük. Umarım yakın zamanda her şey normale dönecek. Bu kötü günlerde hep birlikte olalım ve evimizde kalalım" diye konuştu.
Ünlü sanatçı Haluk Levent ise, Washington DC Fenerbahçeliler Derneği'nin yaptığı yardım sonrası başkan Erhan Türk'e teşekkür etti. SPOR Amerika’da yaşayan Fenerbahçeliler’den Türkiye’de başlatılan yardımlara destek

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel
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