Spor ampute a milli takımı antrenörü çakmak'tan kayserispor'a ziyaret

SPOR Ampute A Milli Takımı Antrenörü Çakmak'tan Kayserispor 'a ziyaretİlyas KAPLANKAYSERİ(DHA)- TÜRKİYE Ampute Futbol A Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktör Bülent Uygun'u ziyaret etti. Uygun, Osman Çakmak, 'Hocam antrenörlük yapacağım' dediği zaman benim ekibimde yer almasının beni mutlu edeceğini söylemiştim. Osman Çakmak'ı ekibimde görmek isterdim dedi.Kayseri'de Anadolu Erciyes Ampute-Şanlıurfa Ampute ile Melikgazi Belediye Ampute, Antalya Ampute maçlarını izlemek için kente gelen Türkiye Ampute Futbol A Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Kayserispor Kadir Has Tesisleri'ni ziyaret etti. Sarı-Kırmızılı takımın antrenmanını takip eden Çakmak, İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ile antrenman sahasını gezdi. Futbolcularla tanışan Çakmak daha sonra teknik direktör Bülent Uygun tarafından ağırlandı.BENİ İLK TEBRİK EDEN BÜLENT UYGUNZiyarette Demiröran Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Çakmak, Milli takım teknik direktörü olduktan sonra en büyük destekçilerimden biri Bülent Uygun hocam oldu. Beni tebrik eden ilk isimlerden biri Bülent Uygun'du. Bende her zaman kendisini üst düzey takımlarda görmeyi arzuladığımı söylemiştim. Hocamızın bilgisinden, ilgisinden tecrübesinden yararlandım. Kendisi her zaman beni ekibinde görmek istediğini söyledi. 'Sen bir gazisin, bizim için değersin' dedi. O gün Bülent hocamın sözlerinde çok etkilendim. Bülent Uygun futbol oynarken bir gol sevinci sonrası asker selamı vermesinin anlam ve önemini o gün anlamıştım. Ampute müsabakalarını izlemek için Kayseri'ye geldim. Buraya gelmişken de Bülent hocamı ziyaret etmek istedim. O'nun tecrübesinden yararlanmak için sık sık buraya geleceğim. Bülent Uygun coşkulu bir insan. Tribünler dolu olursa futbol daha keyifli hale gelir. Sivasspor'da ve Katar'da yaptığı gibi Kayserispor'u da zirveye taşıyacağına eminim. Kayserispor camiasından Bülent hocama daha fazla destek bekliyoruz diye konuştu.OSMAN ÇAKMAK'I EKİBİMDE GÖRMEK İSTERDİMİstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise Osman Çakmak'ın bir vatan kahramanı olduğunu belirterek, şöyle konuştu Ampute A Milli Takımımızın son yıllarda yaşadığı başarıda Osman Çakmak'ın da büyük emeği var. Aynı zamanda vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak adına mücadele eden bir gazidir. Kendisi bir ayağını vatana hediye etmiş bir gazimizdir. Hiç bir zaman ağlamamış bu ülkeyi seven bir kahramandan bahsediyoruz. Onun nezdinde bütün takım arkadaşlarından Allah razı olsun. Osman Çakmak, 'Hocam antrenörlük yapacağım' dediği zaman benim ekibimde yer almasının beni mutlu edeceğini söylemiştim. Osman Çakmak'ı ekibimde görmek isterdim. Bundan şeref duyacağımı söylemiştim. Kendisine Ampute A Milli Teknik Direktörlük teklifi geldi. O da bizim açımızdan onur verici bir durum. Kayserispor tesislerine gelerek bize onur ve gurur verdi. Biz kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Osman kardeşimizin gelişmesi için fikir alış verişinde bulunuyoruz. Elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kayseri halkı olarak onların yanındayız. Onların duacısıyız dedi.Kulüp binasındaki makamında Türkiye Ampute Futbol A Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ı konuk eden İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktör Bülent Uygun misafirine kendisinin kaleme aldığı Futbolda Trend Antrenmanlar (Driller) ve Futbola Güncel Bakış kitabını hediye etti.