Spor Ampute Milli Takım antrenörü ve futbolcuları öğrencilerle buluştu

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Spor Ampute Milli Takım antrenörü ve futbolcuları öğrencilerle buluştuSatılmış AKKAŞAFYONKARAHİSAR, (DHA)Ampute Futbol Milli Takım Antrenörü Uğur Özcan, kaptan Osman Çakmak ve oyuncu Muhammed Yeğen, Afyonkarahisar'da öğrencilerle bir araya geldi.Türkiye'ye önemli bir gurur yaşatarak 2017 yılında Avrupa Şampiyonu ve geçen aylarda düzenlenen Dünya Kupası'nda da 2'nci olan Ampute Milli Takımı'nın Antrenörü Uğur Özcan, kaptan Osman Çakmak ve oyuncu Muhammed Yeğen, Afyonkarahisar İbrahim Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı 'Şeker Tadında Doğa Yanımda' projesi kapsamında öğrencilerle buluştu.Öğrenciler tarafından coşkulu şekilde karşılanan Ampute Milli Takım Antrenörü Uğur Özcan ve oyuncuları program öncesi hazırlanan videoları izledi. Avrupa ve Dünya şampiyonalarına giden süreci anlatan sinevizyonların gösterildiği programda duygu dolu anlar yaşandı. Özellikle şeker hastalarının doğayla bütünleşmesi ve spor yapmasını teşvik etmeyi amaçlayan proje kapsamında gerçekleştirilen söyleşiye Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Afyonkarahisar Şube Başkanı Mustafa Keser ve yönetimi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Şehit Piyade Uzman Çavuş Kerim Üye'nin babası Süleyman Üye ve çok sayıda öğretmenle öğrenci katıldı.UĞUR ÖZCAN PES ETMEMEK, ENGELİ AŞMANIN ÖNCELİKLİ KURALIDIRPrograma katılan öğrencilere Ampute Milli Takımı'nın başarı öyküsünü anlatan antrenör Uğur Özcan, kendisinin de Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinden olduğunu söyleyerek, Memleketimde ve hemşehrilerimle olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyım. Bizler engelli bireyler olmamıza rağmen bir şeyleri başarabileceğimizi göstererek gençlerimize örnek olmaya çalışıyoruz. Hayatta engeller çıkabilir ancak pes etmemek engeli aşmanın öncelikli kuralıdır. Hayatınız boyunca engellerle karşılaşacaksınız asla pes etmeyin dedi.MUHAMMET YEĞEN HERKESİN FARKLI HİKAYELERİ VARAmpute Milli Takımı'nın başarılı oyuncularından biri olan Muhammet Yeğen de öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, İnsanın başına ne zaman neyin geleceği belli değil. Bizler çeşitli sebeplerle engelli bireyler olduk. Ülkemizde birçok engelli birey kendini toplumdan uzaklaştırmaya çalışırken, biz aksine insanlarla iç içe olmayı tercih ettik. Bugüne kadar engellerle de elbette karşılaştık. Başarabileceğimize inandık ve engelleri aşarak çok fazla mutluluk yaşadık. Ampute Milli Takımı'nda yer alan arkadaşlarımızın da farklı hikayeleri var ama birlikte yazdığımız çok güzel hikayeler de var. Engeller ne olursa olsun inanır ve mücadele edersek birlikte aşamayacağımız hiçbir engel yok diye konuştu.OSMAN ÇAKMAK KENDİNİZİ YENİLEMELİSİNİZAvrupa'nın en büyüğü olmak için yola çıktıklarını söyleyen Ampute Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak da antrenörleri önderliğinde şampiyonalara iyi hazırlandıklarını ifade ederek, Avrupa'nın en büyüğü olmamız lazım. Uğur hocamızın önderliğinde çok iyi hazırlandık ve takım ruhunu yakaladık. Bizim bir farkındalık yaratmamız gerekiyordu. Bakın gençler her gün kendinizi yenileyin. Yenilemezseniz her gün sınıfta kalırsınız. Sınıfı geçiyormuş gibi yaparsınız. Fakat hep sınıfta kalırsınız. Benim size ağabey olarak söyleyeceğim bunlardır şeklinde konuştu.41 BİN KİŞİLİK STADA 45 BİN 500 KİŞİ GELDİFinal maçını Vodafone Park'ta oynamak için yaptıkları girişimleri de anlatan Çakmak, şöyle konuştuHocam ile görüştük ve şöyle bir proje hazırlayalım, 'Finale kalırsak maçı büyük bir statta oynayalım' dedik. Hocamız da bize 'Neden olmasın' dedi. O projeyle yola çıktık. 'Beşiktaş'ın stadında oynamak istiyoruz' dedik. Bazı arkadaşlarımız 'Maça kimse gelmez' dedi. Bize herkes engelli gözüyle bakıyor ya. Hocamız da bize dedik ki 'Rahat olun. Söz konusu milli takım forması ise o stat tıklım tıklım dolar.' Biz de devletin en zirvesine seslendik. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve Gençlik ve Spor Bakanımıza seslendik. Sağ olsunlar onlar da stadı bize tahsis etti. Daha sonra Muhammed bana 'Ağabey stada 5 bin kişi veya 10 bin kişi gelir mi' diye sordu. Ben de rahat olmasını söyleyerek, 'Stat 41 bin 903 kişilik. O stat tıklım tıklım dolar' dedim. Stat tıklım tıklım dolduğu gibi stada 45 bin 500 kişi geldi. Ayrıca 15 bin kişi de dışarıda kalmış. Biz birlik olduğumuz zaman kimse bizimle başa çıkabilir miASLA PEST ETMEK YOKÖğrencilere pes etmemeyi ve öğretmenlerini iyi dinleyip öğretmelerini tavsiye eden Osman Çakmak, Bizim geçen yıl şampiyonadan çıktığımız zaman ligimiz devam ediyordu. Hep kamplarda geçiyor ve hazırlanıyorduk. Asla pes etmek yok. Ben bir şeyi çok istersem. O benim için olur. Benim altın anahtar cümlem budur. Sen istersen olur, sen istersen olur. Benim istememle sadece benim için olur. Bu ülkedeki yöneticileri, idarecileri yetiştiren çok değerli öğretmenlerimiz var. Kutsal bir görevi yerine getiriyorlar. Hatta bize dini görevlilerimizi bile öğretmenlerimiz yetiştirdi. Asla ve asla çocuklarıma da söylüyorum, bana öğretmenle ilgili şikayet gelmesin. Öğretmen ne dediyse doğrudur dedi.ÖĞRENCİLERİN SORULARINI YANITLADILARKonuşmaların ardından öğrenciler merak ettikleri konularla ilgili Uğur Özcan, Osman Çakmak ve Muhammed Yeğen'e sorular yöneltti. Program sonrası TÜFAD Başkanı Mustafa Keser, Özcan, Çakmak ve Yeğen'e 1923 yılında milli takım futbolcularının giydiği bir formayı hediye etti.