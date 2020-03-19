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SPOR Anadolu Efes idmanı iptal etti; Ergin Ataman oğluyla birlikte bahçede çalıştı

SPOR Anadolu Efes idmanı iptal etti; Ergin Ataman oğluyla birlikte bahçede çalıştıAta SELÇUK -Anadolu Efes, bugün saat 15.00'te yapmayı planladığı antrenmanı koronavirüs salgını nedeniyle iptal etti.

19.03.2020 16:13 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:25
SPOR Anadolu Efes idmanı iptal etti; Ergin Ataman oğluyla birlikte bahçede çalıştı
Ata SELÇUK -
Anadolu Efes, bugün saat 15.00'te yapmayı planladığı antrenmanı koronavirüs salgını nedeniyle iptal etti. Antrenmanın iptal edilmesinin ardından Ergin Ataman, oğlu Sarp ile birlikte evinin bahçesinde basketbol oynadı.
Koronavirüs salgını, tüm dünyayı etkisi altına aldıktan sonra Türkiye'ye de sıçrarken, spor dünyası maçların ertelenmesi kararını beklemeye geçti. THY EuroLeague lideri Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman ve teknik heyeti, bugün saat 15.00'te Merter Anadolu Efes Spor Kulübü Tesisleri'nde yapılması planlanan antrenmanı iptal ederek, oyuncularına evden çıkmama tavsiyesi verdi. Ergin Ataman ise antrenmanın iptal edilmesinin ardından evde oğlu Sarp Ataman ile birlikte çalıştı. Deneyimli başantrenör oğlu ile birlikte evin bahçesinde antrenman yaparken, Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) ertelemeyle ilgili haber beklediklerini dile getirdi.
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SPOR Anadolu Efes idmanı iptal etti; Ergin Ataman oğluyla birlikte bahçede çalıştı

Kaynak: DHA

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SPOR Anadolu Efes idmanı iptal etti; Ergin Ataman oğluyla birlikte bahçede çalıştı
Etiketler : Anadolu Efes, Koronavirüs, basketbol, Güncel

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