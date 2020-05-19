SPOR Anadolu Efes'ten 19 Mayıs için özel video

SPOR Anadolu Efes'ten 19 Mayıs için özel videoİSTANBUL,(DHA) - Anadolu Efes Spor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için özel bir video hazırladı.

SPOR Anadolu Efes'ten 19 Mayıs için özel video
19.05.2020 15:46 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:46
SPOR Anadolu Efes'ten 19 Mayıs için özel video
İSTANBUL,(DHA) - Anadolu Efes Spor Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için özel bir video hazırladı. Videoda Kulüp Başkanı Tuncay Özilhan ile birlikte Genel Direktör Alper Yılmaz, Baş Antrenör Ergin Ataman, A Takım Kaptanı Doğuş Balbay, A Takım Oyuncusu Yiğitcan Saybir ve U16 Yıldız A Takım Oyuncusu Karahan Tuan Efeoğlu yer aldı. 19 Mayıs'ta atılan ilk adımın sorumluluğunun nesilden nesile aktarıldığının vurgulayan video basketbolseverlerden büyük takdir topladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten paylaşılan 19 Mayıs videosunda yer alan mesajlar şöyle:
Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan: "Bir yolculuğu gerçek yapan, atılan ilk adımdır."
Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz: "Tüm zorluklara rağmen, asla vazgeçmemektir."
Anadolu Efes Spor Kulübü Baş Antrenörü Ergin Ataman: "Tek başınayken kararlı, birlikteyken yenilmez olduğunu bilmektir."
Anadolu Efes Spor Kulübü A Takım Kaptanı Doğuş Balbay: "Her parçası eşsiz, büyük bir aile olmaktır."
Anadolu Efes Spor Kulübü A Takım Oyuncusu Yiğitcan Saybir: "O ilk adımın sorumluluğunu taşımaya devam ediyoruz."
Anadolu Efes Spor Kulübü U16 Yıldız A Takım Oyuncusu Karahan Tuan Efeoğlu: "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!"
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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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