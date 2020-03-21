Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››SPOR Ankaragücü'nde Başkan Fatih Mert ve futbolculardan 'evde kal' mesajı - Haberler

SPOR Ankaragücü'nde Başkan Fatih Mert ve futbolculardan 'evde kal' mesajı

SPOR Ankaragücü'nde Başkan Fatih Mert ve futbolculardan 'evde kal' mesajıANKARA,(DHA)Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün Başkanı Fatih Mert, çocukları Abdullah ve Yusuf ile futbolcular İlhan Parlak, Korcan Çelikay, Dever Orgill, Ricardo Friedrich ve Ante Kulusic koronavirüs nedeniyle...

21.03.2020 10:53 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:54
SPOR Ankaragücü 'nde Başkan Fatih Mert ve futbolculardan 'evde kal' mesajı
ANKARA,(DHA)
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün Başkanı Fatih Mert, çocukları Abdullah ve Yusuf ile futbolcular İlhan Parlak, Korcan Çelikay, Dever Orgill, Ricardo Friedrich ve Ante Kulusic koronavirüs nedeniyle 'evde kal' mesajı yayınladı.
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, çocukları Abdullah ve Yusuf ile 'evde kal' vurgusu yaparak, 'Bir salgın yaşıyoruz. Yalnızca bireysel sağlığımızı değil, toplumun sağlığını korumak da bizim ellerimizde. Sağlık sistemimizin, sağlık çalışanlarımızın yükünü artırmamak ve sağlıklı kalmak için güvenli mesafeni koru. Evde kal, hem sağlığını, hem çevreni koru' dedi.
FUTBOLCULARDAN 'GÜVENLİ MESAFENİ KORU' UYARISI
Sarı lacivertli futbolcular İlhan Parlak, Korcan Çelikay, Dever Orgill, Ricardo Friedrich ve Ante Kulusic, koronavirüs nedeniyle sağlık çalışanlarının yüküne dikkat çekerek, 'Küresel bir salgın yaşıyoruz. Yalnızca bireysel sağlığımız değil, toplumun sağlığını korumak da bizim elimizde. Sağlık sistemimizin. sağlık çalışanlarımızın yükünü artırmamak ve sağlıklı kalmak için güvenli mesafeni koru. Evinde kal, hem sağlığını hem de kendini koru' dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
SPOR Ankaragücü’nde Başkan Fatih Mert ve futbolculardan ’evde kal’ mesajı

Kaynak: DHA

Etiketler : İlhan Parlak, Ankaragücü, Fatih Mert, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık ödemenin tarihi belli oldu Haberler
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık ödemenin tarihi belli oldu
Vasiyeti yerine getirilen Nur, Gürses’in mezarının üzerine gömüldü Haberler
Vasiyeti yerine getirilen Nur, Gürses'in mezarının üzerine gömüldü
Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu Haberler
Kuzey Kore koronavirüs sessizliğini, iki yeni füze denemesiyle bozdu
Bakanlıktan 81 ile genelge! Bir tehdit unsurunun daha önüne geçildi Haberler
Bakanlıktan 81 ile genelge! Bir tehdit unsurunun daha önüne geçildi
’Sokağa çıkmayın’ çağrısı İstanbulluları ikna etmedi! Sahiller doldu Haberler
"Sokağa çıkmayın" çağrısı İstanbulluları ikna etmedi! Sahiller doldu
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor Haberler
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor
’Oy korona korona’ diye şarkı yazan türkücüden dikkat çeken istek Haberler
"Oy korona korona" diye şarkı yazan türkücüden dikkat çeken istek
’Avrupa’dan tek bir yardım gelmedi’ diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor Haberler
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor

Son Dakika Güncel Haberleri

Derebucak'ta ihtiyaç sahiplerinin yardım başvuruları telefon üzerinden alınıyor - Haber Beyoğlu'nda emekli maaşını çeken yaşlı adama gasp dehşeti - Haber Korona virüs en çok temizlik ürünü tedarikçilerini vurdu - Haber Nevşehir'de Cadde ve sokaklarda kar temizliği çalışmaları sürüyor - Haber Bolu'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 74 azaldı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor - Haberler İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti - Haber Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi - Haber Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi - Haber
Loading