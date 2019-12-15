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Spor antalya avrupa şampiyonu aleyna'ya coşkulu karşılama

Avrupa şampiyonu Aleyna'ya coşkulu karşılamaHalterde Avrupa Şampiyonu olan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü sporcusu Aleyna Kaymaz'ı (15), havalimanında ailesi ve akrabaları karşıladı.

15.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:15
şampiyonu Aleyna'ya coşkulu karşılama
Halterde Avrupa Şampiyonu olan Büyükşehir Belediyesi ASAT Kulübü sporcusu Aleyna 'ı (15), havalimanında ailesi ve akrabaları karşıladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü sporcusu Aleyna Kaymaz, İsrail'in Eilat kentinde düzenlenen yıldızlar ve 15 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Kaymaz, 15 yaş altı 81 kiloda koparmada 83, silkmede 103 kilo kaldırarak rekor kırdı. 3 ayrı kategoride Avrupa rekoru kıran Kaymaz, altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.
'HEYECANLI VE GURURLUYUM'
İstanbul aktarmalı Antalya Havalimanı'na saat 11.00'de iniş yapan şampiyon sporcuyu, havalimanında babası Burhan Kaymaz, annesi Hatice Kaymaz, 2 yaşındaki kardeşi Esile ile akrabaları ve antrenörü Ekrem Celil karşıladı. Başarılı sporcu Aleyna Kaymaz, "Heyecanlı ve mutluyum. Gurur verici bir şey. Başardığım için mutluyum. Olimpiyatta da Türkiye'yi temsil etmek istiyorum" dedi.
BABASINI AĞLATTI
Baba Burhan Kaymaz, televizyon karşısında çok gururlandığını ve ağladığını belirterek, antrenörün emeğinin büyük olduğunu ifade etti.
Antrenör Ekrem Celil ise Aleyna'nın yetenekli bir sporcu olduğunu belirterek, "Toplamda 8 rekor kırdı. Bu işler sürekli emek ister. Aleyna daha iyi sporcu olacak. Vatanımıza, Antalyamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Anne Hatice Kaymaz da kızına ve hocalarına teşekkür ederek, söyleyecek kelime bulamadığını ifade etti.
Spor antalya avrupa şampiyonu aleyna'ya coşkulu karşılama

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Kaynak: DHA


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