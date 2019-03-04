Spor Antalya Belediye Başkanı Türel ve Denizli'nin Kızı Lal, Mustafa Denizli İçin Hastanede

Spor Antalya
Belediye Başkanı Türel ve Denizli
'nin kızı Lal
, Mustafa Denizli
için hastanede
Ertan KILIÇ - Ozan URAL İSTANBUL (DHA
) - Kasımpaşa
'nın Trabzonspor
ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı müsabakanın devre arasında tansiyonu düşen ve hastaneye kaldırılan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'yi Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel
ve deneyimli çalıştırıcının kızı Lal Denizli ziyaret etti. Kontrol amaçlı hastaneye giden ve durumunun iyi olduğu öğrenilen Mustafa Denizli'nin kısa süre içerisinde taburcu edilmesi bekleniyor.
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Kaynak: DHA