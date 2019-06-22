22.06.2019 16:44
Haberler » Güncel » Haber

SPOR Antalya Open başladı

Antalya Open başladıNamık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Turkish Airlines Antalya Open Turnuvası, eleme maçlarıyla başladı.

Antalya Open başladı
Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ( DHA )- ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Turkish Airlines Antalya Open Turnuvası, eleme maçlarıyla başladı.
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimindeki 8 çim kort turnuvasından biri olan ve bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Antalya Open Turnuvası başladı. Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelin sahasında düzenlenen turnuva, dün yapılan kura çekiminin ardından bugün eleme maçlarıyla devam etti.
İspanyol tenisçi Pablo Carreno Busta, milli raketler Yankı Erel ve Ergin Kırkın'ın katıldığı turnuvada, milli tenisçi Cem İlkel ise elemelerden gelecek rakibiyle mücadele edecek. Son şampiyon ve 5 numaralı seribaşı Damir Dzumhur'un ilk maçında dünya 80 numarası Matthew Ebden ile kozlarını paylaşacağı turnuvanın ana tablosunda öne çıkan diğer eşleşmeler ise Miomir Kecmanovic- Jaume Munar, Federico Delbonis- Ugo Humbert ve Joao Sousa- Lorenzo Sonego oldu.SPOR Antalya Open başladı
Kaynak: DHA
Namık Kemal , DHA , serik , Antalya , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:29 "Sandıklardan Binali Yıldırım çıkacak"
18:29 Polonyalı kadına çarpan motosikletin sürücüsüne tokat
18:29 Beytüllahim'deki Doğuş Kilisesi'nde taş vaftiz teknesi bulundu
18:29 Moritanya seçmeni cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
18:28 Sağlık profesyonelleri İSÜ'de buluştu
18:27 Ayı saldırısına uğrayıp, helikopterle alınan dağcının sağlık durumu iyi
18:27 Yavru karaca motorlu testereyle kesilmekten kurtarıldı