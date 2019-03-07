Spor Antalyaspor'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor

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Spor Antalyaspor'da Galatasaray hazırlıkları sürüyorTolga YILDIRIM - Emrah GÜLANTALYA,(DHA) -ANTALYASPOR, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü.Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Antalyaspor deplasmanda 11 Mart Pazartesi saat 20.00'de Galatasaray ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlı ekip bu maçın hazırlıklarını Atilla Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü. İdman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın ikinci bölümünde ise Bülent Korkmaz, futbolcularına taktik çalışmalar yaptırdı.Bu arada Tarık Çamdal, sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almadı.