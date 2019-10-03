Haberler » Güncel » Haber

Spor antalyaspor yöneticisi karabulut: fenerbahçe'yi yenmek için geldik

SPOR Antalyaspor Yöneticisi Karabulut: Fenerbahçe'yi yenmek için geldikİbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA) - Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Karabulut, kupada finale gitmek istediklerini belirtirken yarın karşı karşıya gelecekleri Fenerbahçe maçıyla ilgili iddialı...

03.10.2019 16:27
SPOR Antalyaspor Yöneticisi Karabulut: Fenerbahçe'yi yenmek için geldik
İbrahim ALİOĞLU - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) - Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Karabulut, kupada finale gitmek istediklerini belirtirken yarın karşı karşıya gelecekleri Fenerbahçe maçıyla ilgili iddialı konuştu: "Fenerbahçe'yi inşallah yeneceğiz. Hocamız, hepimiz umutluyuz. Bugün İstanbul'a yenmek için geldik" dedi.
Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Karabulut, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi sonrasında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Kupada finale gitmek istediklerini söyleyen Karabulut, "Kura çekimi bütün kulüplerimize hayırlı olsun, zaten buraya kadar gelebilmiş kulüplerin hepsi üst düzey. Kazasız, sakatlıksın kupa maçlarını geçmeyi ve finale gitmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
"YENİ MALATYASPOR MAÇIYLA ÇIKIŞA GEÇTİK"
Geçen hafta aldıkları galibiyet ile çıkışa geçtiklerini vurgulayan Karabulut, DHA'ya yaptığı açıklamada, "İki yeni transferimiz yeni adapte oluyor, milli takımdan dönen Doğukan bir sakatlık geçirdi, şimdi takıma döndü. BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında bir çıkışa geçtik. Fenerbahçe'yi inşallah yeneceğiz" şeklinde konuştu.
Spor antalyaspor yöneticisi karabulut: fenerbahçe'yi yenmek için geldik

Antalyaspor, Fenerbahçe, İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:22 Ahmet şafak yarın vizyona girecek olan "kuşatma yedi uyuyanlar"ı anlattı
21:20 Taksim'de intihar girişimi
21:20 Silahını temizlerken meslektaşını yaraladı
21:20 "Türkiye dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkedir"
21:19 ABD'li komutan Wolters, Türkiye ve ABD arasındaki F35 krizine ilişkin açıklama yaptı
21:17 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kültür ve sanatta olmamız gereken noktadan uzaktayız"
21:15 Ahmet şafak yarın vizyona girecek olan "kuşatma yedi uyuyanlar"ı anlattı