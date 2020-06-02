SPOR Antalyaspor yuvasına döndü

SPOR Antalyaspor yuvasına döndüTolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 73 gün sonra tesislerinde antrenmanlara başladı.

02.06.2020 15:06 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:20
SPOR Antalyaspor yuvasına döndü
Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 73 gün sonra tesislerinde antrenmanlara başladı.
Fraport TAV Antalyaspor, kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk'ün sahibi olduğu Regnum Carya Oteli'ndeki birinci etap kamp çalışmalarını tamamladı. Kırmızı beyazlılar koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında yaklaşık 2.5 aylık aradan sonra Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Tesislerde en sonra 19 Mart'ta antrenman yapan kırmızı-beyazlılar, 73 gün aradan sonra yuvasına döndü.
ÇALIŞAN SAYISI EN AZA İNDİRİLDİ
Öte yandan tesislerine geri dönen Antalyaspor'da tedbirler kapsamında antrenmandan 2 gün önce kulüp çalışanlarına koronavirüs testi yapıldı. Bunun yanında tesislerde görev alacak personel sayısı da en aza indirildi. Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun koronavirüs tedbirlerine de harfiyen uyuldu. Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda futbolcular, gruplar halinde koşu çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda yapılan turnuva maçı ile sona erdi.
Kırmızı beyazlılar günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
(FOTOĞRAFLI)
SPOR Antalyaspor yuvasına döndü

Kaynak: DHA

Etiketler: Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor, DHA, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Kars’ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular ’Kayyum kayyum’ sloganları attı Haber
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak Haber
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
WhatsApp’ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak Haber
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
PKK’nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı Haber
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Turizm cenneti Bodrum’da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek Haber
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik Haber
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Haberler››Güncel››SPOR Antalyaspor yuvasına döndü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:18: Vali Gül, Nizip ve Cerablus'ta incelemelerde bulundu - Haber 16:17: Kreşler yeniden çocuk sesleriyle doldu - Haber 16:17: Bakan Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"nda Artvin'deki meslektaşlarıyla bir araya... - Haber 16:17: Bingöl İl Özel İdaresi 25 aracı hizmete aldı - Haber 16:16: Çeşme'de sıcak havada deniz keyfi - Haber 15:34: WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak - Haberler 15:13: Ilgaz Dağı'nda Haziran ayının ilk günlerinde kar yağdı - Haber 15:34: Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti - Magazin 14:27: Son dakika: Koca, yasakların kalkmasıyla rehavete kapılan vatandaşları "Çince" paylaşımla uyardı - Haber 13:14: Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı - Haberler