SPOR Antalyasporlu Doukara ve Aatif'tan DHA'ya özel açıklamalar

(ÖZEL) Antalyasporlu Doukara ve Aatif'tan DHA'ya özel açıklamalarAatif Türk vatandaşlığı için başvuru yaptımGeçen yıl Rize'de hayati bir görev üstlendimAykut Kocaman her şeyin en iyisini hak ediyorFenerbahçe yönetimi ile görüş ayrılıklarımız olduBaşkanım Ali Şafak Öztürk bana güvendiOkan Buruk bana tecrübe kazandırdıDoukara Ligi ilk 5-6 içerisinde bitirecek potansiyele sahibizAatif bize ofansif anlamda çok şey katacakAmacım, geçen seneki gol ve asist sayımı artırmakDiagne, Burak Yılmaz, Rodallega ve Vedat Muriç iyi golcülerBir gün ben de Türk vatandaşlığı için başvurabilirimİbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER ERZURUM,(DHA) - Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'un Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Antalyaspor'da yeni transfer Aatif Chahechouhe ile kırmızı-beyazlı takımın golcüsü Souleymane Doukara, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.Geçen sezonun ortasında Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer olan Aatif, Karadeniz ekibinde çok hayati bir görev aldığını belirtirken, Sezon ortasında çok zor durumda olan bir ekibe transfer oldum. Düşme potasındaydılar ve 12 puanları vardı. Bana verilen görev çok hayati bir görevdi. Kaptanlığı teklif ettiklerinde çok etkilendim. Rizespor'da elimden geleni yaptım. Saha içinde, saha dışında takım olarak ve kişisel olarak çok iyi bir sezon geçirdik ifadelerini kullandı.AYKUT KOCAMAN HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYORUzun zamandır Türkiye'de form giyen Aatif, birlikte çalıştığı teknik direktörler için ise şunları söylediÇalıştığım hocalar arasında seçim yapmam, hepsinin bana faydaları oldu. Kariyerimde önemli noktalara değindiler. Rıza Çalımbay ile başlayalım. Bana güvendi ve beni Bulgaristan'dan Sivasspor'a getirdi. Sonrasında takımın başına Mesut Bakkal geldi ve onun da takımı motive edici konuşmalarını ve takımın arkasında duruşunu unutamam. Aykut Kocaman'dan da bahsetmek istiyorum o da her şeyin en iyisini hak eden bir hoca. Bana çok şey kattı. Onun da kariyerinde büyük başarılar yaşamasını diliyorum. Son olarak da Okan hoca var. Takımımda kadro dışı kaldığım bir dönemde bana güvenip transfer ederek takım kaptanlığını da bana verecek kadar güvendiyse bana çok şey katmıştır. Hayatımın önemli anlarından biri de onun bana kattığı tecrübe ve motivasyondur. Aralarında seçim yapamam ama bana kattıkları birçok şey oldu.HAYATIMI BİR AN ÖNCE DÜZENE SOKMAK İSTEDİMAntalyaspor'a transfer olma sürecine de açıklık getiren Aatif, Çaykur Rizespor'la 6 aylık sözleşme imzalamıştım. Orada devam edebilirdim ama Çaykur Rizespor bekleme taraftarıydı. Ben hayatımı bir an önce düzene sokmak istedim. Bu süreçte Antalyaspor'a geldim. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk bana gerçekten çok ilgi ve alaka gösterdi. Ben de kariyerime burada devam etmek istedim dedi.BÜLENT KORKMAZ TAKIM İÇİN İTİCİ BİR GÜÇBülent Korkmaz'ın Türk futbolunda önemli bir yere sahip olduğunu bildiğini söyleyen Aatif, Çok fazla antrenman yapamadık ama şunu söyleyebilirim ki oyuncularının arkasında yüzde 100 değil yüzde 200'lük bir itici güç durumunda. Bence Antalyaspor, hocamızla birlikte daha yüksek hedeflere yelken açabilir. Bülent Korkmaz, takımın arkasında olan, geleceğe yatırım yapan, takımı en iyi şekilde motive eden bir teknik direktördür şeklinde konuştu.TÜRK VATANDAŞLIĞI İÇİN BAŞVURU YAPTIMGeçen sezon Türk vatandaşlığı için başvuru yaptığını söyleyen Faslı oyuncu, Ben bu ülkede kendimi çok iyi hissediyorum. 7 senedir buradayım. Futbolu bıraktıktan sonra burada yaşamak istiyorum. Ben dahil ailem çok iyi Türkçe konuşuyor. Vatandaşlık konusunda Rizespor bana çok yardımcı oldu, onlara teşekkür ediyorum. Müslüman bir ülke olduğu için kendimi kalben buraya bağlı hissediyorum. Umarım en kısa sürede sonuçlanır diye konuştu.FENERBAHÇE YÖNETİMİYLE GÖRÜŞ AYRILIKLARIMIZ OLDUFenerbahçe'de geçirdiği süreci anlatan Aatif, DHA'ya yaptığı özel açıklamalarda şu ifadeleri kullandıİlk yılım adaptasyon süreciyle geçti ama genel anlamda fena değildi. 2'nci yıl ise benim açımdan her şey iyi geçti, ligi 2'nci sırada bitirdik ama 3'üncü yılımda takımda teknik direktör, başkan dahil olmak üzere bir çok şey değişti. Ben, Nabil ve Volkan, yönetimle görüş ayrılıkları yaşadık ve kadro dışı kaldık. Ocak ayında tekrar takıma çağrıldım. Daha sonra Rizespor'dan bir teklif geldi. Fenerbahçe'den ayrılıp Rizespor'a gitmek gerçekten zor bir karardı. Çaykur Rizespor'a gitmenin şahsım adına ne kadar doğru bir karar olduğunun farkına sonradan vardım. Fenerbahçe için hiç bir zaman kötü bir düşüncem yok. Güzel anılarım var orada. Türkiye'nin en güzide takımlarından biri, onlara başarılar diliyorum.DOKUARA LİGİ İLK 5-6 İÇERİSİNDE BİTİRECEK POTANSİYELE SAHİBİZAntalyaspor'un ligi 5-6 içerisinde bitirebilecek potansiyele sahip olduğunu belirten Doukara, Geçen senenin başında çok iyi bir çıkış yakaladık ama daha sonra kısa bir düşüş yaşadık. Tekrardan toparlanmayı başardık ve daha iyi bitirebileceğimiz bir sezon geçirdik. Ligi 5-6 içerisinde bitirebilecek potansiyele, bunu yapabilecek oyuncuya, şehre ve yeteneğe sahibiz. Yeni transferlerle ilk 5-6 hedefimize ulaşma konusunda daha da iddialı olacağız dedi.AATIF BİZE OFANSİF ANLAMDA ÇOK ŞEY KATACAKYeni transfer Aatif'ın takıma çok şey katacağını söyleyen Fransız golcü, Aatif, bize teknik olarak çok şey katacak. Hangi pozisyonda oynarsa oynasın, son 30 metrede bize ofansif anlamda, teknik anlamda çok yardımcı olacak. Aatif'ın gol atması, asist yapması ve golü kolaylaştıracak etkiye sahip olması bizim için çok önemli ifadelerini kullandı.AMACIM, GEÇEN SENEKİ GOL VE ASİST SAYIMI ARTIRMAKMotivasyonun her zaman gol atmak ve asist yapmak olduğunu belirten Souleymane Doukara, Amacım gol ve asist sayımı artırmak. Hedef belirlemedim. Amacım takıma katkı sağlamak. Maksimum düzeyde gol ve asist sayısına ulaşmak istiyorum. Lig çok zorlu ve kaliteli oyuncular var. Bana karşı zorlanan oyuncular olduğunu duymak beni gururlandırıyor. Ben de bazı oyunculara karşı çok zorlanıyorum. Geçen seneye göre kendimi geliştirebilirsem bu benim için çok iyi olur açıklamasında bulundu.DIAGNE, BURAK YILMAZ, RODALLEGA VE VEDAT MURİÇ İYİ GOLCÜLERDHA'ya yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de çok iyi golcüler olduğunu söyleyen Doukara, Diagne, Burak, Rodallega ve Vedat çok iyi golcüler. Çok zor bir ligde oynuyoruz. Bu oyuncular baştan sona kadar iyi performans sergilediler. Gol atmak kolay iş değil. Onlar için de en iyisini diliyorum. Umarım kendilerini geliştirir ve en iyi şekilde devam ederler dedi.BİR GÜN TÜRK VATANDAŞLIĞI İÇİN BAŞVURABİLİRİMAatif'ın Türk vatandaşlığı başvurusuna dair görüşlerini de paylaşan Doukara, 7 yıldır bu ülkede. Buraya çok alıştılar. Burada yaşamayı da seviyorlar. Önemli olan nerede huzur bulduğunuz. Bu aşamadan sonra da vatandaşlık için başvuruyorsunuz. Ben 1.5 - 2 senedir buradayım. Onun kadar bir geçmişim yok bu ülkede. Fakat neden olmasın Bir gün ben de Türk vatandaşlığı için başvurabilirim ifadesini kullandı.BİRBİRLERİNE SORULAR SORDULARAntalyaspor'un iki önemli oyuncusu Aatif ve Doukara, birbirlerine sorular sordular. İşte birbirlerine sordukları sorular ve cevaplarıAatif Önümüzdeki yıl kaç gol atacaksınDoukara Bilmiyorum, hedefimi açıklamak istemiyorum. Hedefim geçen yılın üstüne çıkmak-----Doukara Bana ne kadar asist yapacaksınAatif Sana maksimum düzeyde asist yapacağım kardeşim. Seni gol kralı yapmak için elimden geleni yapacağım.-----Doukara Kaç numaralı formayı giyeceksinAatif Uzun zamandır düşünüyorum, kararsızım ama 92 numara kalacak gibi. Sivas'ta giydim, Rizespor'da genç bir oyuncuda olduğu için giyememiştim. Şu anlık 92 gibi duruyor.(FOTOĞRAFLI)