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SPOR Arda Turan'ın EN'leri

SPOR Arda Turan'ın EN'leriMilli futbolcu, Fatih Terim için "baba", Galatasaray için de "Aşk, tutku" ifadelerini kullandıİbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER - Olgucan KALKAN İSTANBUL,(DHA) -Yıldız futbolcu Arda Turan, en az 3-4 yıl daha üst düzey futbol oynama planının olduğunu belirtirken,...

21.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:16
SPOR Arda Turan'ın EN'leri
Milli futbolcu, Fatih Terim için "baba", Galatasaray için de "Aşk, tutku" ifadelerini kullandı
İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER - Olgucan KALKAN İSTANBUL,(DHA) -
Yıldız futbolcu Arda Turan, en az 3-4 yıl daha üst düzey futbol oynama planının olduğunu belirtirken, Galatasaray'a olan sevgisi başta olmak üzere, gelecek hedefleriyle ilgili DHA'ya özel açıklamalar yaptı.
Milli futbolcu, geçtiğimiz hafta Demirören Haber Ajansı'na (DHA) verdiği röportajda en sevdiği yemekten en sevdiği şarkıya, Galatasaray'dan Fatih Terim'e kadar EN'lerini açıkladı.
Son olarak Başakşehir'de forma giyen ancak ligin ikinci yarısında Barcelona'nın oyuncusu olarak boşta kalan Arda Turan, yaşamındaki EN'leri şöyle ifade etti
En sevdiği yemek Annemin taze fasulyesi
En sevdiği şehir Medine
En sevdiği şarkı Yansın İstanbul (Sezen Aksu)
Unutamadığı goller EURO 2008'de İsviçre ve Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Real Madrid'e attığım goller.
Unutamadığın anlar Chelsea'ye attığım gol ve Nou Camp'daki son düdük sonrası yaşadığım şampiyonluk sevinci
Yıldız futbolcu kendisine yöneltilen isimler için de şu sözleri söyledi;
Fatih Terim Baba
Galatasaray Aşk, tutku
Barcelona Hayal
Atletico Madrid Çok büyük sevgi duyuyorum, sırtımı dayadığım bir duvar gibi?
Metin Oktay Tesisleri Ev
EURO 2008 Başlangıç
UltrAslan Çok sevdiğim, dostlarımın olduğu ve üye olmasak da zaman zaman mensubu olduğumuz dünyanın en büyük taraftar oluşumu
66 numara Çocuğun yola başladığı numara
Simone Çok büyük hoca, dünyanın en iyi hocalarında birisi
Messi Dünya tarihinin en büyük oyuncusu
Burak Yılmaz Bir dost, bir kardeş, sağlam bir arkadaş ve tarihin de en iyi oyuncularında birisi
Aile Sadakat
Bayrampaşa Her şey SPOR Arda Turan’ın EN’leri

Kaynak: DHA

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SPOR Arda Turan'ın EN'leri
Etiketler : Galatasaray, Fatih Terim, Arda Turan, Güncel

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