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Spor atiba elneny üst düzey bir oyuncu

SPOR Atiba Elneny üst düzey bir oyuncuİbrahim ALİOĞLU ? Ali DANAŞ İSTANBUL,(DHA)Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, Konyaspor maçı ve orta sahadaki partneri Mohammed Elneny hakkında açıklamalarda bulundu.

21.11.2019 14:59 | Son Güncelleme: 21.11.2019 15:05
SPOR Atiba Elneny üst düzey bir oyuncu
İbrahim ALİOĞLU ? Ali DANAŞ İSTANBUL,(DHA)
'ın Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, maçı ve orta sahadaki partneri Mohammed Elneny hakkında açıklamalarda bulundu.
Konyaspor maçının çok önemli olduğunu söyleyen Atiba, Bizim için önemli bir maç olacak. 3 maçlık galibiyet serimiz devam ediyor. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında maçlar kolay olmuyor. Maçlara güven içinde çıkmalıyız. Takım olarak iyiyiz ve iyi çalışıyoruz. Konyaspor maçının zor olacağının bilincindeyiz. Galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz şeklinde konuştu.
ELNENY ÜST DÜZEY BİR OYUNCU
Mohammed Elneny ile iyi anlaştıkların belirten Atiba, Onunla oynarken kendimi iyi hissediyorum, çok üst düzey bir oyuncu. Tecrübeli bir oyuncu ve saha içinde de iyi anlaşıyoruz. Bu da takıma olumlu yansıyor. Takım olarak iyi bir futbol oynamaya başladık. Takım olarak iyi oynadığımızda da herkesin işi kolaylaşıyor. Elimizden gelenin en iyisini yaparak galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz dedi.
Spor atiba elneny üst düzey bir oyuncu

Konyaspor, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: DHA


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