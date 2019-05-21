Spor Atiker Konyaspor
5 eksikle çalıştı
Tolga YANIK KONYA (DHA
) - Atiker Konyaspor, Akhisarspor maçının hazırlıklarını 5 eksikle sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü ve son hafta maçında sahasında Akhisarspor'u konuk edecek olan Atiker Konyaspor, yaptığı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde Kayacık
Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 6'ya 3 ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.
Antrenmana takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı
, Moryke Fofana, Leonard Zuta, Petar Filipovic, Mustapha Yatabare
katılmazken, Ömer Ali Şahiner
takımla birlikte çalıştı.
DHA
, Atiker Konyaspor
, Güncel
Kaynak: DHA