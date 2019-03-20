20 Mart 2019, 18:29
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Spor Atiker Konyaspor 8 Eksikle Çalıştı

Spor Atiker Konyaspor 8 eksikle çalıştıTolga YANIKKONYA, (DHA)-ATİKER Konyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını 8 eksikle sürdürdü.

Spor Atiker Konyaspor 8 eksikle çalıştı

Tolga YANIKKONYA, (DHA)-

ATİKER Konyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını 8 eksikle sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman salonda yapılan CORE ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. Çabukluk hareketleri ve 5'e 3 ile devam eden antrenman, 7'ye 7 çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana ülke milli takımlarında bulunan Mücahit Can Akçay, Deni Milosevic, Abdou Razack Traore ve Erdon Daci'nin yanı sıra tedavilerine devam edilen Mücahit Atalay, Mustapha Yatabare, Adis Jahovic, Fallou Diagne katılmadı. Başakşehir, DHA, Atiker Konyaspor, Güncel
Kaynak: DHA