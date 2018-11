Spor Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

30 Kasım 2018 Cuma 23:57



Spor Atiker Konyaspor Aytemiz Alanyaspor maçının ardındanTolga YANIK - Hasan DÖNMEZ KONYA ( DHA ) - Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ikinci yarıda kendi oyunlarını oynayarak maçı kazadıklarını söyledi. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise Kaybettiğimiz için üzgünüz dedi.Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-0 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı. Aykut Kocaman karşılaşma öncesinde ve sırasında taraftarların kendisine gösterdiği sevgi gösterisiyle ilgili olarak şunları söyledi Bugünkü sıcak ve içten karşılaşma için Konyaspor'u seven herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Gerçekten çok güzel ve sıcak bir karşılama oldu. Umarım ve dilerim ki bütün çabamız, sınırlarımızı zorlayarak size bu kadar güvenen insanlara iyi şeyler vermeye çalışmak olacak. Umarım bu sevgiyi de karşılıksız koymayız. İnşallah bize güvenen insanları mahçup etmeyiz dedi.KOCAMAN İYİ BAŞLANGIÇ YAPTIKOyuna iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Kocaman, İyi bir başlangıç yaptık. İkinci sıradaki Kasımpaşa ile aramızda 7 puan var. Ligin sondan ikinci sıradaki takımdan ise 6 puan öndeyiz. Tam bir yön belirleme maçı olacak bir maçtı. Son maçta kendi sahasında 5 gol atmış, yeni teknik direktörleriyle birlikte büyük özgüvenle gelen ve bunu enerjiye dönüştüren bir takımla karşılaştık. İkinci bölümde Alanyaspor'a biraz fazla top kullandırdık. Bu bizim oyun anlayışımızın dışında. Dolayısıyla ilk yarı zaman zaman oyunun kontrolünü alma çabasıyla geçti. İkinci yarıda baskı artırmak istedik. Bu duyguyla ikinci yarıya başladık. Gidip gelen maçta penaltı ve sonraki süreç bizim için olumlu tarafa döndü. Rakip on kişi kaldıktan sonra ikinci golü bulduk. Sonuçta kazanmayı başardık. Umarım bunu devam ettiririz ifadelerini kullandı.VAR, OYUNUN İÇİNDEKİ DUYGUYU AZALTIYORVAR sistemi ile ilgili olumlu ve olumsuz taraflara da değinen Kocaman, VAR' işi ilginç, enterasan demek lazım. Faydasından bahsedersek hakemlerin hata oranını hakikaten azaltıyor. Bu futbola çok büyük bir iyilik ve yardım. Ancak futbolun bütün dünyada bu kadar sevilmesindeki haz duygusunu ise biraz azaltıyor gibi görünüyor. Bu oyun içindeki duyguyu biraz ortadan kaldırıyor gibi. O an için seviniyorsun fakat karşı taraf üzülüyor. 1-1,5 dakika sonra kararda değişiklik olursa sevinenler üzülüyor, üzülenler seviniyor. Penaltı pozisyonu da böyle oldu. Bunun bir ortası olacak mı bilmiyorum. Oyun çok duruyor. Oyun içindeki sevinçler heba olmuş oluyor. Bunun bir çözümünü aramakta fayda var gibi görünüyor diye konuştu.KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZKaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kaybettiğimiz için üzgünüz. Kimse maç kaybetmek istemez. Geçen hafta güzel bir galibiyet aldık. Bu hafta ise maalesef kaybettik. Kimse kaybetmek istemez. Kazanamasak da 1 puan almak istedik. Oyun istediğimiz gibi başladı. İlk 45 dakika istediğimiz gibi gitti. İlk 45 dakikada çok fazla pozisyon yoktu. İkinci periyot bizim için iyi olmadı. Çok fazla basit hata yaptık. Penaltı ve ikinci golde bu basit hatalardandı. İlk yarıda da bunun sinyallerini verdi takım. Ben de devre arasında oyuncularımı basit hata yapmamaları konusunda uyardım. Ortada geçen bir oyun vardı. Mücadele ağırlıklı bir oyun. Bu tür müsabakalarda böyle basit hatalar yaparsan maçı kaybedersin. İkinci yarıda iki gol de basit hatalardan geldi. Genel olarak bakarsak top bizde kalmıyor. Koşu mesafelerimiz düşük. Bunların üzerine çalışmalar yapıyoruz. Çok kısa mesafelerde bunları düzeltmek zor. Geçen haftaki galibiyet bize biraz nefes aldırmıştı ama bu haftaki yenilgi bizi yine zora düşürdü. Çok kötü yerde de değiliz. Bunu pozitife de çevirebiliriz. Çok zor maçlar oynayacağız. Önümüzde zorlu bir periyot var. Bu maçlardan ne alabilirsek alacağız. İlk yarı bitiminde 20 puan hedefimiz var. Şu anda 15 puanımız var, bakalım 20 puanı bulabilecek miyiz Daha fazla çalışıp daha fazla konsantre olacağız. Umarım istediğimiz pozisyona bir an önce geliriz dedi.