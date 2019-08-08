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SPOR Atiker Konyaspor salonda çalıştı

SPOR Atiker Konyaspor salonda çalıştıTolga YANIKKONYA,(DHA)-SÜPER Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Konya'da sürdürüyor.

08.08.2019 14:01
SPOR Atiker Konyaspor salonda çalıştı
SPOR Atiker Konyaspor salonda çalıştı
Tolga YANIKKONYA,(DHA)-
SÜPER Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Konya'da sürdürüyor.
Kayacık Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Konyaspor, güne sabah saatlerinde salonda yapılan çalışma ile başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular CORE ısınma ve ağırlık çalışması yaptı.
ESKİŞEHİRSPOR İLE HAZIRLIK MAÇINDA KARŞILAŞACAK
Yeşil beyazlılar öte yandan Eskişehirspor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Cumartesi günü Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak maç sonra şehre dönecek olan yeşil beyazlılar MKE Ankaracagücü maçının hazırlıklarına devam edecek.

Atiker Konyaspor, Konyaspor, Konya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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